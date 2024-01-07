Arda Güler ilk maçta Real Madrid taraftarını mest etti! "Olağanüstü oyun görüşü"
Real Madrid’e sezon başında transfer olan Milli oyuncu Arda Güler, İspanyol ekibiyle ilk maçına çıktı. Real Madrid'de 59 dakika oyunda kalan 18 yaşındaki oyuncu, 3-1'lik galibiyette performansıyla beğeni topladı. Arda Güler'in performansı İspanyol taraftarlarının da büyük beğenisini kazandı. Sosyal medyadan yapılan yorumlarda Arda Güler'in oyun görüşü, teknik kalitesi ve oyun kurucu özelliğine dikkat çekildi.
Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki oyuncu Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle henüz İspanya ekibinde süre bulamamıştı. Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlarına devam eden Arda Güler, İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda 2’nci Lig ekibi Arandina karşısında ilk 11’de çıkarak ilk kez Real Madrid formasını giymiş oldu. Müsabakada 59 dakika oyunda kalan Arda, karşılaşmada etkili oyunuyla galibiyette büyük rol oynadı.