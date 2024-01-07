Arda Güler ilk maçta Real Madrid taraftarını mest etti! "Olağanüstü oyun görüşü"

Karşılaşmanın ilk yarısında oyuna ağırlığını koyan Real Madrid oldu. Oyunu tamamen Arandina yarı sahasına yığan Madrid, yer yer boşluklar bulsa da pozisyonları tamamlama konusunda sonuç bulamadı. Karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümünde Arda Güler, gösterdiği performans ile Real Madrid’de ön plana çıkan isim oldu. İlk yarıda Arda Güler’in çok istekli oluşu ve maçtaki bütün aksiyonların içerisinde yer alması da dikkat çekti. Maçın 19’uncu dakikasında Arda’nın bir şutu da direğe çarparak dışarıya çıktı. İlk yarı golsüz sonuçlandı: 0-0.