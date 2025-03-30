Arda Güler, İspanya'yı salladı: Penaltı polemiği oluştu, Ancelotti övgü yağdırdı
Real Madrid'in La Liga'nın 29. haftasında Leganes'i 3-2 mağlup ettiği maça milli futbolcu Arda Güler damga vurdu. Müsabakada penaltı kazandıran Güler, İspanya'nın gündemine oturdu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Leganes'i 3-2 mağlup etti.
Madrid kentinin iki takımının karşı karşıya geldiği derbi maçında Real Madrid ilk yarıyı 2-1 geride tamamlasa da ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanı almayı başardı.