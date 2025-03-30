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Arda Güler, İspanya'yı salladı: Penaltı polemiği oluştu, Ancelotti övgü yağdırdı

Real Madrid'in La Liga'nın 29. haftasında Leganes'i 3-2 mağlup ettiği maça milli futbolcu Arda Güler damga vurdu. Müsabakada penaltı kazandıran Güler, İspanya'nın gündemine oturdu.

Arda Güler, İspanya'yı salladı: Penaltı polemiği oluştu, Ancelotti övgü yağdırdı - 1

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Leganes'i 3-2 mağlup etti.

Madrid kentinin iki takımının karşı karşıya geldiği derbi maçında Real Madrid ilk yarıyı 2-1 geride tamamlasa da ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanı almayı başardı.

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Arda Güler, İspanya'yı salladı: Penaltı polemiği oluştu, Ancelotti övgü yağdırdı - 2

Real Madrid'de son olarak 5 Şubat'ta Kral Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Leganes'e karşı oynanan maçta ilk 11'de çıkan milli futbolcu Arda Güler, 52 gün sonra yine Leganes'e karşı, bu kez lig maçında ilk 11'de oynama fırsatı buldu.

Arda Güler, İspanya'yı salladı: Penaltı polemiği oluştu, Ancelotti övgü yağdırdı - 3

Karşılaşmanın 30. dakikasında ceza sahasında topla bulaşacağı bir pozisyonda Leganesli futbolcu Oscar Rodriguez'in müdahalesi sonrasında yerde kalan Arda Güler, hakem Gonzalez Fuertes'in kararıyla takımına penaltı kazandırdı.

Arda Güler, İspanya'yı salladı: Penaltı polemiği oluştu, Ancelotti övgü yağdırdı - 4

Topun başına geçen Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü attı.

Arda Güler, İspanya'yı salladı: Penaltı polemiği oluştu, Ancelotti övgü yağdırdı - 5

ARDA'NIN KAZANDIRDIĞI PENALTI POLEMİK OLUŞTURDU

Arda'nın düştüğü pozisyonda verilen penaltı kararı polemiklere neden olurken, Leganes kulübü sosyal medya hesabından "Ne?" diye yazarak hakeme tepki gösterdi.

İspanya'nın spor gazetelerinden Marca da eski futbol hakemi Perez Burrull'un değerlendirmesine dayanarak, pozisyonun penaltı olmadığını internet sitesinde yazdı.

Arda Güler, İspanya'yı salladı: Penaltı polemiği oluştu, Ancelotti övgü yağdırdı - 6

LEGANES İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Leganes, 33. dakikada Diego Garcia ve 41. dakikada Dani Raba'nın golleriyle Santiago Bernabeu Stadı'ndaki 70 binden fazla Madridli taraftara şok yaşatarak ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Arda Güler, İspanya'yı salladı: Penaltı polemiği oluştu, Ancelotti övgü yağdırdı - 7

REAL, İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 47. dakikada Jude Bellingham ile skora eşitliği getirdi.

Eflatun beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti, 62. dakikada Arda Güler ile Brahim Diaz'ı oyundan alarak yerlerine Rodrygo ve Vinicius'u sahaya sürdü.

Maçın 76. dakikasında ceza sahası dışında kazanılan bir serbest vuruşta topu ağlara gönderen Mbappe, Real Madrid'i bir kez daha öne geçirdi.

Arda Güler, İspanya'yı salladı: Penaltı polemiği oluştu, Ancelotti övgü yağdırdı - 8

MBAPPE, RONALDO VE VAN NISTELROOY'U YAKALADI

Fransız futbolcu Mbappe, Cristiano Ronaldo ve Ruud Van Nistelrooy gibi Real Madrid'de ilk sezonunda toplamda 33 gol attı.

Real Madrid'de ilk sezonunda en fazla gol atan futbolcu, 1992-1993 sezonunda 37 golle Ivan Zamorano olarak biliniyor.

Derbi maçında aldığı galibiyetle puanını 63'e çıkaran ve şampiyonluk yarışına devam eden Real Madrid, bir maç eksiği olan, aynı puanla lider durumda bulunan Barcelona'nın arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Barcelona, 30 Mart'ta Katalan derbisinde sahasında Girona'yu konuk edecek.

Ligde 3. sırada olan Atletico Madrid, deplasmanda Espanyol ile 1-1 berabere kalarak, 57 puanla şampiyonluk yarışında yara aldı.

Arda Güler, İspanya'yı salladı: Penaltı polemiği oluştu, Ancelotti övgü yağdırdı - 9

ARDA GÜLER BU SEZON 7. KEZ 11'DE

Diğer yandan bu sezon Real Madrid'de 29 lig maçının 19'unda forma giyen Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından 7 kez ilk 11'de oynatıldı.

Arda Güler'in ligde 1 golü bulunuyor.

Arda Güler, İspanya'yı salladı: Penaltı polemiği oluştu, Ancelotti övgü yağdırdı - 10

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-2 kazandıkları Leganes maçında ilk 11'de oynattığı Arda Güler'in sahada ortaya koyduğu performansından memnun olduğunu söyledi.

Ancelotti, Leganes maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Arda Güler ile ilgili gelen bir soru üzerine, "İyi oynadı, kalitesini gösterdi çünkü oyunu çok iyi okuyor. Diğer forvet oyuncuları gibi rakibin dengesini bozmasa da topla çok iyi oynuyor. Topu iyi döndürüyor. Faydalı oldu." dedi.

Arda Güler, İspanya'yı salladı: Penaltı polemiği oluştu, Ancelotti övgü yağdırdı - 11

İtalyan teknik adam, 62. dakikada Arda'yı oyundan almasını ise "Onu değiştirmemin nedeni takımı ileride daha güçlendirmek ve yedekte bekleyen daha diri futbolcuları sahaya sürmekti. Başka bir şeyden değil." diyerek açıkladı.

Arda Güler, Leganes maçından önce Real Madrid'de son olarak 5 Şubat'ta Kral Kupası çeyrek finalinde deplasmanda yine Leganes'e karşı takımının ilk 11'inde sahaya çıkmıştı.

Arda Güler, İspanya'yı salladı: Penaltı polemiği oluştu, Ancelotti övgü yağdırdı - 12

Bu sezon Real Madrid'de 29 lig maçının 19'unda forma giyen Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından 7 kez ilk 11'de oynatıldı.

Arda Güler, İspanya'yı salladı: Penaltı polemiği oluştu, Ancelotti övgü yağdırdı - 13
Arda Güler, İspanya'yı salladı: Penaltı polemiği oluştu, Ancelotti övgü yağdırdı - 14
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