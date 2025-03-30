Arda Güler, İspanya'yı salladı: Penaltı polemiği oluştu, Ancelotti övgü yağdırdı

MBAPPE, RONALDO VE VAN NISTELROOY'U YAKALADI

Fransız futbolcu Mbappe, Cristiano Ronaldo ve Ruud Van Nistelrooy gibi Real Madrid'de ilk sezonunda toplamda 33 gol attı.



Real Madrid'de ilk sezonunda en fazla gol atan futbolcu, 1992-1993 sezonunda 37 golle Ivan Zamorano olarak biliniyor.



Derbi maçında aldığı galibiyetle puanını 63'e çıkaran ve şampiyonluk yarışına devam eden Real Madrid, bir maç eksiği olan, aynı puanla lider durumda bulunan Barcelona'nın arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Barcelona, 30 Mart'ta Katalan derbisinde sahasında Girona'yu konuk edecek.



Ligde 3. sırada olan Atletico Madrid, deplasmanda Espanyol ile 1-1 berabere kalarak, 57 puanla şampiyonluk yarışında yara aldı.