Arda Güler İspanyol basınını büyüledi: "Madrid, dünyanın en iyilerinden olacağına inanıyor"
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Arandina ve Atletico Madrid karşısında sahada kaldığı 69 dakikada İspanyol gazetecileri büyüledi. İspanyol basını milli futbolcu için "Real Madrid onun için çok heyecanlı. Gelecekte dünyanın en iyilerinden biri olacağına inanıyor" ifadelerini kullandı.
İLK KUPASINI KAZANDI
İlk maçına, İspanya Kral Kupası son 32 turunda karşılaştıkları Arandina karşısında "ilk 11"de çıkan Arda Güler, 59 dakika sahada kaldı.
Arda Güler, ikinci maçına ise İspanya Süper Kupası yarı finalinde karşılaştıkları Atletico Madrid mücadelesinde çıktı.
112. dakikada oyuna giren ve uzatmalarla birlikte yaklaşık 10 dakika sahada kalan Arda Güler hem Arandina hem de Atletico Madrid maçında gösterdiği yetenekleriyle adından söz ettirmeye başladı.
İLK KUPASINI KAZANDI
Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nı final maçında Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek kazandı. Final maçında yedeklerde yer alan Arda, Real Madrid ile ilk kupasını aldı.