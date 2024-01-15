Arda Güler İspanyol basınını büyüledi: "Madrid, dünyanın en iyilerinden olacağına inanıyor"

LA RAZON - "YETENEĞİNİ GÖSTERMESİ GEREKİYOR"

La Razon Gazetesi muhabiri Eduardo Cornag da Arda Güler'i Real Madrid'e transfer sürecinde tanıdığını, ondan sonra herkes gibi videolarını izlediğini ifade etti.



Barcelona'ya transfer olmadan Real Madrid'in devreye girdiğini ve Arda'yı kadrosuna kattığına dikkati çeken Cornag, şunları kaydetti.



"Transferi pozitif olarak yorumluyorum. Real Madrid her zaman genç futbolculara yatırım yapıyor ve işler yolunda giderse de A Takım için iyi bir yatırım oluyor. Arda, genç bir oyuncu olduğu için kendisini geliştirebilecek bir yapısı var. Uzun süredir sakattı. Real Madrid harika bir kulüp ve oynadığı tüm maçlar zorlu. Arda'nın yeteneğini göstermesi gerekiyor. Real Madrid efsanesi olmak çok zor. Arda'nın çok çalışması, sabırlı olması ve harika oyunculardan yeni şeyler öğrenmesi gerekiyor. Efsane olmak için düzenli, sürekli ve çalışkan olmanız gerekir."