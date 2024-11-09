Arda Güler ne zaman şans bulacak? Ancelotti: Dakika vermek önceliği değil!

19 yaşındaki futbolcunun takımdaki durumu hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı,, "Arda Güler'e dakika vermek önceliğim değil." dedi.



Arda, "Oynamaya hazır. İyi işler yapıyor. Antrenmanda kalitesini gösteriyor. Genç oyuncular ellerinden geleni yapıyor. Ancak son dönemde alınan kötü sonuçların ardından hızlıca takımı toparlamalıyım. Bunu gençlerle yapabilir miyim? Evet. Ancak bu benim önceliğim değil. Hiçbir oyuncuya dakika vermek için plan yapmıyorum. Sadece takımı düşünüyorum." diye konuştu.





