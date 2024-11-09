Arda Güler ne zaman şans bulacak? Ancelotti: Dakika vermek önceliği değil!
Arda Güler, Real Madrid'de şans bulmakta zorlanıyor. Son bir ayda bir dakika sahada kalabilen milli yıldızın teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Arda Güler'e süre vermek önceliğim değil." ifadelerini kullandı. Peki milli futbolcunun akıbeti ne olacak?
Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğine dair soru işaretleri artıyor.
Son dönemde milli futbolcuya verdiği süreyi azaltan teknik direktör Carlo Ancelotti, kısa vadeli planlarında genç yıldızı düşünmüyor.