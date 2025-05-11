Arda Güler oynadı, El Clasico alev aldı: 7 gollü maçta Barcelona, Real Madrid'i devirdi

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BARCELONA 5-3 REAL MADRİD
1' Maç başladı.
3' PENALTI! Real Madrid penaltı kazandı! Savunmanın büyük hatasında araya giren Mbappe, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
5' GOL! Real Madrid 1-0 önde! Topun başına geçen Mbappe, fileleri sarstı ve takımını üstünlüğe taşıdı.
14' GOL! Real Madrid farkı 2'ye çıkardı! Vinicius'un ara pasında hareketlenen Kylian Mbappe'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.
20' GOL! Barcelona farkı 1'e indirdi! Kazanılan köşe vuruşunda Ferran Torres'in arkaya sektirdiği topa hareketlenen Eric Garcia'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu.
32' GOL! Barcelona skoru eşitledi! Gelişen atakta sağ kanada açılan topa gelişine harika bir vuruş yapan Lamine Yamal, skoru 2-2'ye getirdi.
34' GOL! BARCELONA GERİ DÖNDÜ, İNANILMAZ! Real Madrid'in orta alanda yaptığı top kaybı sonrası hızlı hücuma kalkan Barcelona'da savunma arkasına sarkan Raphinha'nın köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve Katalanlar 3-2 öne geçti!
43' PENALTI İPTAL! Ceza sahası içinde yerde kalan Kylian Mbappe'nin düşüşü sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası, pozisyonun penaltı olmadığına karar verildi.
45' GOL! EL CLASICO'DA NELER OLUYOR! BARCELONA FARKI 2'YE ÇIKARDI! Real Madrid savunmasının hatasıyla birlikte ceza sahası içinde topla buluşan Ferran'ın pasıyla karşı karşıya kalan Raphinha'nın tek vuruşu ağlarla buluştu ve skor 4-2'ye geldi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı. Real Madrid'de Arda Güler ve Ceballos'un yerine Brahim Diaz ve Modric girdi.
70' GOL! Real Madrid, 4-3'ü buldu! Hızlı hücumda topla buluşan Vinicius Junior'un içeri çevirdiği topu Kylian Mbappe tamamladı ve fark 1'e indi.