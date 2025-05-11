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Arda Güler oynadı, El Clasico alev aldı: 7 gollü maçta Barcelona, Real Madrid'i devirdi

La Liga'da Barcelona ile Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta karşı karşıya geldi.

Arda Güler oynadı, El Clasico alev aldı: 7 gollü maçta Barcelona, Real Madrid'i devirdi - 1

İspanya La Liga'da sezonun bitmesine dört hafta kala Barcelona ile Real Madrid, El Clasico'da kozlarını paylaştı.

Barselona'daki Montjuic Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren El Clasico, TSİ 17.15'te başladı.

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Arda Güler oynadı, El Clasico alev aldı: 7 gollü maçta Barcelona, Real Madrid'i devirdi - 2

Büyük bir mücadeleye sahne olan ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf, 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-3'ü bulan Barcelona oldu.

Arda Güler oynadı, El Clasico alev aldı: 7 gollü maçta Barcelona, Real Madrid'i devirdi - 3

Real Madrid, 5 (P) ve 14. dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı gollerle durumu 2-0'a getirdi.

Barcelona'nın cevabı ise gecikmedi. Önce 19'da Eric Garcia, sonra ise 32'de Lamine Yamal'la skora denge geldi: 2-2!

Arda Güler oynadı, El Clasico alev aldı: 7 gollü maçta Barcelona, Real Madrid'i devirdi - 4

34. dakikada sahneye çıkan Raphinha, durumu 3-2'ye çevirdi ve Barcelona öne geçti. Brezilyalı yıldız, 45'te bir kez daha sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı: 4-2!

Arda Güler oynadı, El Clasico alev aldı: 7 gollü maçta Barcelona, Real Madrid'i devirdi - 5

Kylian Mbappe, 70. dakikada kendisinin ve takımının 3. golünü atarak farkı 1'e indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Barcelona sahadan 4-3'lük üstünlükle ayrıldı.

Arda Güler oynadı, El Clasico alev aldı: 7 gollü maçta Barcelona, Real Madrid'i devirdi - 6

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta 45 dakika sahada kaldı ve ikinci yarının başında yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Arda Güler oynadı, El Clasico alev aldı: 7 gollü maçta Barcelona, Real Madrid'i devirdi - 7

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

CANLI SKOR

BARCELONA 5-3 REAL MADRİD

1' Maç başladı.

3' PENALTI! Real Madrid penaltı kazandı! Savunmanın büyük hatasında araya giren Mbappe, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

5' GOL! Real Madrid 1-0 önde! Topun başına geçen Mbappe, fileleri sarstı ve takımını üstünlüğe taşıdı.

14' GOL! Real Madrid farkı 2'ye çıkardı! Vinicius'un ara pasında hareketlenen Kylian Mbappe'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

20' GOL! Barcelona farkı 1'e indirdi! Kazanılan köşe vuruşunda Ferran Torres'in arkaya sektirdiği topa hareketlenen Eric Garcia'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu.

32' GOL! Barcelona skoru eşitledi! Gelişen atakta sağ kanada açılan topa gelişine harika bir vuruş yapan Lamine Yamal, skoru 2-2'ye getirdi.

34' GOL! BARCELONA GERİ DÖNDÜ, İNANILMAZ! Real Madrid'in orta alanda yaptığı top kaybı sonrası hızlı hücuma kalkan Barcelona'da savunma arkasına sarkan Raphinha'nın köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve Katalanlar 3-2 öne geçti!

43' PENALTI İPTAL! Ceza sahası içinde yerde kalan Kylian Mbappe'nin düşüşü sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası, pozisyonun penaltı olmadığına karar verildi.

45' GOL! EL CLASICO'DA NELER OLUYOR! BARCELONA FARKI 2'YE ÇIKARDI! Real Madrid savunmasının hatasıyla birlikte ceza sahası içinde topla buluşan Ferran'ın pasıyla karşı karşıya kalan Raphinha'nın tek vuruşu ağlarla buluştu ve skor 4-2'ye geldi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı. Real Madrid'de Arda Güler ve Ceballos'un yerine Brahim Diaz ve Modric girdi.

70' GOL! Real Madrid, 4-3'ü buldu! Hızlı hücumda topla buluşan Vinicius Junior'un içeri çevirdiği topu Kylian Mbappe tamamladı ve fark 1'e indi.

Arda Güler oynadı, El Clasico alev aldı: 7 gollü maçta Barcelona, Real Madrid'i devirdi - 8

Bu skorun ardından Barcelona, puanını 82'ye yükseltti ve liderliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti. Real Madrid ise 75 puanla 2. sırada yer aldı.

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