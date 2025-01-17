Arda Güler parladı, Ancelotti yuhalandı: Real Madrid taraftarından protesto
Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 16 maçında Celta Vigo'yu 5-2'lik skorla geçerken, oyuna sonradan giren Arda Güler geceyi iki asistle kapattı Real Madrid tarafları, maç esnasında teknik direktör Ancelotti ve bazı futbolcuları protesto etti.
Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda evinde Celta Vigo'yu ağırlarken, ilk yarıda Mbappe'nin 37. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
Milli futbolcumuz Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı.