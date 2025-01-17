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Arda Güler parladı, Ancelotti yuhalandı: Real Madrid taraftarından protesto

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 16 maçında Celta Vigo'yu 5-2'lik skorla geçerken, oyuna sonradan giren Arda Güler geceyi iki asistle kapattı Real Madrid tarafları, maç esnasında teknik direktör Ancelotti ve bazı futbolcuları protesto etti.

Arda Güler parladı, Ancelotti yuhalandı: Real Madrid taraftarından protesto - 1

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda evinde Celta Vigo'yu ağırlarken, ilk yarıda Mbappe'nin 37. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Milli futbolcumuz Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı.

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Arda Güler parladı, Ancelotti yuhalandı: Real Madrid taraftarından protesto - 2

Real Madrid, ikinci devre Vinicius Jr. ile farkı ikiye çıkarırken, Arda Güler 70. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna girdi.

Arda Güler parladı, Ancelotti yuhalandı: Real Madrid taraftarından protesto - 3

Celta Vigo, 83. ve 90+1'de bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirirken, Santiago Bernabeu'da kabus başladı ve maç uzatlamalara gitti.

Uzatmaların ilk yarısında da 2-2'lik eşitlik bozulmadı.

Arda Güler parladı, Ancelotti yuhalandı: Real Madrid taraftarından protesto - 4

108. dakikada Arda Güler'in asistinde Endrick fileleri havalandırarak Real Madrid'i tekrar öne geçirdi.

112. dakikada ise Valverde, Real Madrid'i rahatlatan gole imzasını attı.

Arda Güler parladı, Ancelotti yuhalandı: Real Madrid taraftarından protesto - 5

119. dakikada tekrar Arda Güler sahneye çıktı ve Real Madrid'in galibiyetini perçinleyen golde Endrick'e bir asist daha yaptı.

Arda Güler parladı, Ancelotti yuhalandı: Real Madrid taraftarından protesto - 6

Maç 5-2 Real Madrid zaferiyle sona ererken, eflatun beyazlı taraflar teknik direktör Ancelotti ve Tchouameni'ye ıslıklı protestoda bulundu.

Arda Güler parladı, Ancelotti yuhalandı: Real Madrid taraftarından protesto - 7

Sonrada oyuna giren Arda Güler ve Endrick, maçın kaderini değiştiren oyuncular olarak sosyal medyada gündem oldu.

Genç yıldızların performansı için "Arda pişiriyor, Endrick yiyor. Real Madrid'i dertten çocuklar kurtardı" yorumu yapıldı.

Arda Güler parladı, Ancelotti yuhalandı: Real Madrid taraftarından protesto - 8

Arda, Vigo'ya yaptığı iki asistle birlikte son 8 maçta 8 asiste ulaştı.

Arda Güler parladı, Ancelotti yuhalandı: Real Madrid taraftarından protesto - 9
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