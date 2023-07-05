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Arda Güler Read Madrid yolunda: Rekor bedelle gidiyor

Fenerbahçe'de Arda Güler bilmecesi çözüldü. Ali Koç'un genç futbolcunun gelecek sezon takımda olmayacağını açıklamasının ardından Real Madrid iddiası ortaya atıldı. Sarı lacivertli taraftarın sevgilisi olan milli futbolcu için Barcelona ve Real Madrid'in girdiği yarışı Madrid ekibi kazandı. Arda Güler'in serbest kalma bedelinden daha fazlasını ödemeyi göze alan Real Madrid'in genç futbolcuyla anlaşma sağladığı belirtildi. Genç yıldız İspanya'da manşetlerde yer aldı. İşte Arda Güler'le ilgili son gelişmeler...

Arda Güler Read Madrid yolunda: Rekor bedelle gidiyor - 1

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal'ın imza töreninde Arda Güler'in geleceğiyle iligili açıklama yaptı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Arda Güler Read Madrid yolunda: Rekor bedelle gidiyor - 2

Arda Güler'in gelecek sezon takımda olmayacağını belirten Koç, "Arda'nın ne kadar sevildiğini hepimiz biliyoruz. Süreç sonuçlanmadı ama bir yerde sonuçlanacak. Detaylı bir şekilde tüm gelişmeleri anlatacağım. Türk futbolunun gururudur. Arda ne yapacaksa yapsın bundan sonraki kariyerinde inşallah hayırlısı olur. Şunu net olarak söyleyebilirim Arda bu sezon olmayacak. Arda Fenerbahçe'de kalmak istemiyor." dedi.

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Arda Güler Read Madrid yolunda: Rekor bedelle gidiyor - 3

Ali Koç'un Arda Güler açıklaması sonrası A Spor'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu.

Arda Güler Read Madrid yolunda: Rekor bedelle gidiyor - 4

İspanyolların Arda Güler savaşında kazanan taraf Real Madrid oldu. Real Madrid, Arda Güler transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Arda Güler Read Madrid yolunda: Rekor bedelle gidiyor - 5

Haber detayında başarılı futbolcunun bonservis bedelinin 20 milyon euro olduğu ve kontratta 10 milyon euroluk da bonus maddesinin yer aldığı kaydedildi.

Arda Güler Read Madrid yolunda: Rekor bedelle gidiyor - 6

Öte yandan Real Madrid'in, Arda Güler'in bir sonraki satışından Fenerbahçe'ye yüzde 20 pay vereceği de belirtildi.

Arda Güler Read Madrid yolunda: Rekor bedelle gidiyor - 7

18 yaşındaki Arda Güler'in kendisini Real Madrid'e bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere yarın İspanya'ya gideceği vurgulandı.

Arda Güler Read Madrid yolunda: Rekor bedelle gidiyor - 8

Arda Güler'in sözleşmesinde "17.5 milyon euroya serbest kalır" maddesi yer alıyordu.

Arda Güler Read Madrid yolunda: Rekor bedelle gidiyor - 9

Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 35 maça çıktı ve 6 gol, 7 asistlik katkı verdi.

Arda Güler Read Madrid yolunda: Rekor bedelle gidiyor - 10

ARDA GÜLER İSPANYA'DA MANŞETLERDE

İspanya'da spor gazetelerinin manşetlerinde de Fenerbahçe'nin genç yıldızı var.

AS gazetesi, "Güler Madrid'i seçti. Oyuncu Barcelona, Sevilla ve Milan'ı reddetti." ifadelerini kullandı.

Arda Güler Read Madrid yolunda: Rekor bedelle gidiyor - 11

Marca, "Madrid Arda'yı Barcelona'nın elinden aldı" manşetini attı.

Sport Gazetesi de Real Madrid başkanı Florentino Perez'in Fenerbahçe ve Arda'ya Barcelona'dan çok daha yüksek bir teklif yaptığını iddia etti.

Son haberlere rağmen Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor. Katalan ekibi geçen hafta yüz yüze görüştüğü oyuncuyu ikna etmek için çaba serf ediyor. Bodrum'da yaptığı tatilin ardından İstanbul'a dönen genç yıldızın, kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

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