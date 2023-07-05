Arda Güler Read Madrid yolunda: Rekor bedelle gidiyor

Marca, "Madrid Arda'yı Barcelona'nın elinden aldı" manşetini attı.

Sport Gazetesi de Real Madrid başkanı Florentino Perez'in Fenerbahçe ve Arda'ya Barcelona'dan çok daha yüksek bir teklif yaptığını iddia etti.

Son haberlere rağmen Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor. Katalan ekibi geçen hafta yüz yüze görüştüğü oyuncuyu ikna etmek için çaba serf ediyor. Bodrum'da yaptığı tatilin ardından İstanbul'a dönen genç yıldızın, kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.