Arda Güler Read Madrid yolunda: Rekor bedelle gidiyor
Fenerbahçe'de Arda Güler bilmecesi çözüldü. Ali Koç'un genç futbolcunun gelecek sezon takımda olmayacağını açıklamasının ardından Real Madrid iddiası ortaya atıldı. Sarı lacivertli taraftarın sevgilisi olan milli futbolcu için Barcelona ve Real Madrid'in girdiği yarışı Madrid ekibi kazandı. Arda Güler'in serbest kalma bedelinden daha fazlasını ödemeyi göze alan Real Madrid'in genç futbolcuyla anlaşma sağladığı belirtildi. Genç yıldız İspanya'da manşetlerde yer aldı. İşte Arda Güler'le ilgili son gelişmeler...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal'ın imza töreninde Arda Güler'in geleceğiyle iligili açıklama yaptı.