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Arda Güler Real Madrid'de bir ilki yaşayacak!

İspanya Süper Kupası yarı finalinde oynayan Atletico Madrid maçının son 10 dakikasında sahne alan Arda Güler, kariyerinde bir ilki daha yaşayacak. İspanya'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak olan genç oyuncunun ilerleyen dakikalarda süre bulacağı belirtiliyor.

Arda Güler Real Madrid'de bir ilki yaşayacak! - 1

Real Madrid formasını ilk kez İspanya Kral Kupası'nda Arandina maçında giyen Arda Güler'in bu maçta da gidişata göre süre alması bekleniyor.

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Arda Güler Real Madrid'de bir ilki yaşayacak! - 2

İspanyol basınında yer alan haberlerde milli futbolcunun Atletico Madrid maçında olduğu gibi Barcelona karşılaşmasında oyuna sonradan girebileceği ifade edildi.

Arda Güler Real Madrid'de bir ilki yaşayacak! - 3

Arda Güler, İspanya Süper Kupa için açıklanan kamp kadrosunda yer almıştı.

Milli futbolcu Atletico Madrid'le oynanan yarı final maçının 112. dakikasında oyuna girmişti.

Arda Güler Real Madrid'de bir ilki yaşayacak! - 4

El Clasico'ya sahne olacak İspanya Süper Kupa finali 14 Ocak Pazar günü oynanacak.

TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Juan Munuera yönetecek.

Arda Güler Real Madrid'de bir ilki yaşayacak! - 5

Mücadele Tivibuspor'dan yayınlanacak.

Müsabakayı Real Madrid'in kazanması durumunda milli futbolcu Arda Güler, İspanya kariyerinin ilk kupasını kazanacak.

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