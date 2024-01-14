Arda Güler Real Madrid'de bir ilki yaşayacak!
İspanya Süper Kupası yarı finalinde oynayan Atletico Madrid maçının son 10 dakikasında sahne alan Arda Güler, kariyerinde bir ilki daha yaşayacak. İspanya'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak olan genç oyuncunun ilerleyen dakikalarda süre bulacağı belirtiliyor.
Real Madrid formasını ilk kez İspanya Kral Kupası'nda Arandina maçında giyen Arda Güler'in bu maçta da gidişata göre süre alması bekleniyor.