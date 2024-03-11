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Arda Güler, Real Madrid'de ilk gölünü attı: Ancelotti'den övgü

La Liga'da Real Madrid, sahasında karşılaştığı Celta Vigo'yu farklı yendi. Karşılaşmada sonradan oyuna giren Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda sahada sarılarak tebrik ettiği Arda Güler için, "Burada çok büyük bir geleceği var." dedi. İspanyol basını da Arda Güler'den övgü ile söz etti.

Arda Güler, Real Madrid'de ilk gölünü attı: Ancelotti'den övgü - 1

La Liga'nın 28. haftasında lider Real Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. 

Eflatun-beyazlılar, mücadeleyi 4-0 gibi farklı bir skorla kazanırken, milli oyuncumuz Arda Güler ilk golünü Celta Vigo ağlarına gönderdi. 

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Arda Güler, Real Madrid'de ilk gölünü attı: Ancelotti'den övgü - 2

Maçın 89. dakikasında Vinicius Jr'ın yerine oyuna dahil olan Güler, 90+4'te attığı golle maçın skorunu belirledi. Aada Güler bu golle Real Madrid formasıyla ilk kez fileleri havalandı. 

Arda Güler, Real Madrid'de ilk gölünü attı: Ancelotti'den övgü - 3

Golden sonra tüm takım arkadaşları Arda'yı tebrik ederken, Türk futbolcunun sevincinin Santiago Bernabeu Stadı'ndaki tüm taraftarlara da yansıdığı, tribünlerden "Arda, Arda" tezahüratı yükselmişti.

Arda Güler, Real Madrid'de ilk gölünü attı: Ancelotti'den övgü - 4

REAL MADRİD LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Madrid ekibi 21. dakikada Junior Vinicius'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 79 dakikada Vicente Guaita ve 88. dakikada Carlos Dominguez Caceres'in kendi kalelerine attığı gollerle skor 3-0'a geldi. Arda Güler'in golüyle maç 4-0 tamamlandı. 

Arda Güler, Real Madrid'de ilk gölünü attı: Ancelotti'den övgü - 5

4-0'lık skorun ardından Real Madrid, puanını 69'a çıkardı ve liderlik koltuğunda yoluna devam etti. Celta Vigo ile 24 puanla 17 sırada yer alıyor. 

Arda Güler, Real Madrid'de ilk gölünü attı: Ancelotti'den övgü - 6

ANCELOTTİ'DEN ARDA'YA ÖVGÜ

Anclelotti, maç sonunda sahada sarılarak tebrik ettiği Arda ile ilgili gelen bir soruya, "Çok az süre aldı ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz." şeklinde konuştu.

Arda Güler, Real Madrid'de ilk gölünü attı: Ancelotti'den övgü - 7

"GÜLER, ANCELOTTİ'Yİ DİNLERSE YILDIZ OLACAK"

Marca gazetesi internet sitesinde, Ancelotti'nin Arda'ya sarılmasını "Güler, Ancelotti'yi dinlerse yıldız olacak." başlığıyla vererek, "Madrid taraftarı Güler sayesinde evlerine gülerek gitti. En azından Bernabeu'da kalanlar. Çünkü Madrid'in skora rağmen en iyi oyununu sergilememesinden çoğu stadyumdan ayrılmaya başlamıştı. Ancelotti, Bernabeu'nun mayıs yağmuru gibi beklediği Türk futbolcuyu, maçlarda çok az oynattı. Ancak Güler, verilen az fırsatı değerlendirmesini bildi. Takım arkadaşlarıyla paylaştığı gol sevincinin görüntüleri tek başına konuşur gibiydi." yorumunda bulundu.

Arda Güler, Real Madrid'de ilk gölünü attı: Ancelotti'den övgü - 8

As gazetesi de "Güler, partiyi bitirdi" başlığını atarak, "Madrid taraftarı, Leipzig maçından beri takımın oyunundan memnun değil. Taraftarları son dakikalarda Arda Güler'in sadece antrenmanlarda görülen bir gol atması teselli etti." ifadesini kullandı.

Arda Güler, Real Madrid'de ilk gölünü attı: Ancelotti'den övgü - 9
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