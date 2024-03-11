Arda Güler, Real Madrid'de ilk gölünü attı: Ancelotti'den övgü
La Liga'da Real Madrid, sahasında karşılaştığı Celta Vigo'yu farklı yendi. Karşılaşmada sonradan oyuna giren Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda sahada sarılarak tebrik ettiği Arda Güler için, "Burada çok büyük bir geleceği var." dedi. İspanyol basını da Arda Güler'den övgü ile söz etti.
La Liga'nın 28. haftasında lider Real Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi.
Eflatun-beyazlılar, mücadeleyi 4-0 gibi farklı bir skorla kazanırken, milli oyuncumuz Arda Güler ilk golünü Celta Vigo ağlarına gönderdi.