Arda Güler Real Madrid'in kupa maçında oynayacak mı? Ancelotti iddiaları yalanladı: Şüphesi olan odama gelebilir

"O da herkes gibi çalışıyor ve oynamak istiyor. Ancak bu bir süreç ve tüm genç futbolcular için geçerli. Bu, geçmişte diğer tüm genç futbolcular için de aynı oldu. Rodrygo da, Vinicius da, Valverde de bundan geçti. Onun da (Arda Güler) dünyanın en iyi takımına en iyi şekilde dahil olması için zamana ihtiyacı var. Burada çok üst düzey futbolcular var. Rekabet çok üst düzeyde. Herkes bunu anlayışla karşılıyor. Bunu anlamayan da anlamalı."
Arda, Endrick gibi takımdaki genç futbolcularla her gün konuştuğunu, zaman zaman psikolojilerinin değişmesinin normal olduğunu aktaran Ancelotti, "Ben oynadığı zaman futbolcuyu mutlu görmek istiyorum. Oynamak istemeleri normal ve oynamak isteyenler çalışmalı, öğrenmeli. Ama ben onunla (Arda Güler) kısa bir zaman geçiriyorum. Başkalarıyla daha uzun süre birlikte. Ve onların benimle aynı fikirde olup olmadıklarını bilmiyorum. Oynaması, hazır olması, çalışması için benimle aynı görüşteler mi bilmiyorum. Bu iletişim eksikliği." görüşünü savundu.
Haftalardır oynamayan milli yıldızın Real Sociedad'a karşı süre alması bekleniyor.