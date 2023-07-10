Arda Güler rekorları alt üst etti

Arda Güler'in transferi dolayısı ile #WelcomeArda hashtagiyle paylaşılan tweet 767.172 beğeni, 84.585 RT ve 12.026 yorum ile 864 bini aşkın etkileşim ile en çok etkileşim alan gönderi oldu. Yapılan paylaşım 68,1 milyon görüntülenme ile rekor kırdı. Arda Güler'in sosyal medya hesabının etiketlenerek yapılan #WelcomeArda paylaşımı 413.336 beğeni, 42.059 RT, 5.091 yorum ile 460 binin üzerinde etkileşim aldı. Yapılan paylaşım 39,9 milyon görüntülenme rakamına ulaştı. Arda'nın transferinin için atılan ilk 'Yükleniyor...' paylaşımı ise 319.172 beğeni, 28.148 RT, 7.929 yorum ile 355 bini aşkın etkileşim aldı. Yapılan paylaşım 23,5 milyon görüntülenme rakamına ulaştı.