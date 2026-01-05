Arda Güler sadece 13 dakikada İspanya'yı salladı! 5-1'lik maça damga vurdu
05.01.2026 18:11
NTV - Haber Merkezi
Real Madrid'in Real Betis'i 5-1 mağlup ettiği maçta asist yapan Arda Güler için İspanyol basınında övgü yağdı.
İspanya La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi.
Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 56. dakika Raul Asencio, 20, 50, 82 ve 90+3. dakikalarda Gonzalo Garcia kaydetti. Real Betis'in tek sayısı ise 66. dakikada Cucho Hernandez'den geldi.
Bu skorun ardından üst üste üçüncü maçını kazanan Real Madrid, puanını 45'e yükseltti ve ikinci sırada yer aldı. Son dört maçta üçüncü kez puan kaybeden Betis ise 28 puanla 6. basamakta yer buldu.
Real Madrid, gelecek hafta Levante'yi ağırlayacak. Real Betis ise Oviedo deplasmanına çıkacak.
ARDA GÜLER SONRADAN GİDİ, ASİST YAPTI
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı maçta 77. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın 82. dakikasında gelişen Real Madrid atağında Antonio Rüdiger'in uzun topuyla ceza sahasına hareketlenen Güler, içeriye çevirdiği topu Gonzalo Garcia ile buluşturdu. İspanyol futbolcu da topukla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-1'e getirdi.
"TÜRK OYUNCUDAN BİR ASİST DAHA"
Arda Güler, oyuna girer girmez yaptığı asist sonrası İspanyol basınının gündemine oturdu.
Milli futbolcu için öne çıkan yazılar şu şekilde:
Marca: "77. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna girdi. Rakip savunmayı geçip ceza sahasına girdi ve Gonzalo'yu bulup maçı bitiren golün pasını verdi. Türk oyuncudan bir asist daha."
"MAÇI SAKİNLEŞTİRDİ"
AS: "Gonzalo'ya asist yapmak için zamanı vardı ve genç oyuncunun hat-trick'ini tamamlamasına olanak sağladı."
Mundo Deportivo: "İkinci yarıda oyuna girerek maçı sakinleştirdi ve Gonzalo'ya asisti yapıp skoru 4-1’e getirdi."
"ARDA GÜLER BAŞARDI"
Sport: "Betis'in maçın son bölümünü kontrol etmesini engellemeye çalıştı ve bunu başardı. Oyuna girdi ve Gonzalo'ya dördüncü golün asistini yaptı. Bu gol galibiyeti perçinledi."