Arda Güler sadece 13 dakikada İspanya'yı salladı! 5-1'lik maça damga vurdu

Bu skorun ardından üst üste üçüncü maçını kazanan Real Madrid, puanını 45'e yükseltti ve ikinci sırada yer aldı. Son dört maçta üçüncü kez puan kaybeden Betis ise 28 puanla 6. basamakta yer buldu.

Real Madrid, gelecek hafta Levante'yi ağırlayacak. Real Betis ise Oviedo deplasmanına çıkacak.