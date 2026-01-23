Arda Güler, tarihi transferle Fenerbahçe'ye yine para kazandıracak: 44 milyon euro
23.01.2026 18:22
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle dikkat çeken ve İspanyol ekibinde üçüncü sezonunu geçiren Arda Güler, tarihi bir imzanın eşiğine gelebilir.
İspanya La Liga devi Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının ardından birçok futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye başladı.
Milli futbolcu Arda Güler'in yaz transfer döneminde İspanyol devinden ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açacağına dair haberler de bu iddialar arasında yer alıyor.
90 MİLYON EURO
Son olarak Caught Offside'ın haberine göre Real Madrid, Arda Güler'i yaz transfer döneminde 90 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satabilir.
TARİHE GEÇECEK
Haberin devamında Premier Lig devleri Chelsea ya da Arsenal'in Güler transferini bu bedelle sonuçlandırması halinde genç yıldızın iki kulübün de tarihine adını yazdıracağı ifade edildi.
Arda Güler'in Arsenal'e imza atması durumunda kulübün en pahalı ikinci, Chelsea'ye gitmesi durumunda ise en pahalı beşinci transferi olarak tarihe geçecek.
FENERBAHÇE'NİN KASASI DOLACAK
Üç sezon önce Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 20 payın sarı-lacivertlilere ödenmesine dair bir madde bulunuyor.
44 MİLYON EURO
Milli yıldızın 90 milyon euro'ya imza atması halinde Fenerbahçe'nin kasasına 18 milyon euro girecek.
Fenerbahçe daha önce Arda Güler transferinden 20 milyon euro bonservis ve 6 milyon euro bonus kazanmıştı. 18 milyon euro'nun da gelmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerin Güler'den kazandığı para 44 milyon euro'yu bulacak.