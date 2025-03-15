Arda Güler transferinde Hakan Çalhanoğlu sürprizi: Real Madrid ayrılığa yeşil ışık yaktı
İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, son dönemde forma şansı bulmakta güçlük çekiyordu. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Güler için her ne kadar "Ayrılmayacak" açıklamasını yapsa da transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
İki sezon önce Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle hem Türk hem de dünya basınında büyük yankı uyandıran Arda Güler'in La Liga devindeki durumu gündemi meşgul etmeye devam ediyor.