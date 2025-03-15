Arda Güler transferinde Hakan Çalhanoğlu sürprizi: Real Madrid ayrılığa yeşil ışık yaktı

Sport Mediaset'te yer alan haberde Real Madrid ile Inter arasında Arda Güler için görüşmeler devam ediyor. Haberin devamında bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter'in, Arda Güler transferi için tüm takımların önünde olduğu kaydedildi.