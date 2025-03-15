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Arda Güler transferinde Hakan Çalhanoğlu sürprizi: Real Madrid ayrılığa yeşil ışık yaktı

İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, son dönemde forma şansı bulmakta güçlük çekiyordu. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Güler için her ne kadar "Ayrılmayacak" açıklamasını yapsa da transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Arda Güler transferinde Hakan Çalhanoğlu sürprizi: Real Madrid ayrılığa yeşil ışık yaktı - 1

İki sezon önce Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle hem Türk hem de dünya basınında büyük yankı uyandıran Arda Güler'in La Liga devindeki durumu gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

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Arda Güler transferinde Hakan Çalhanoğlu sürprizi: Real Madrid ayrılığa yeşil ışık yaktı - 2

Teknik direktör Carlo Ancelotti'den daha fazla şans isteyen ancak beklediği forma süresini bulamayan milli futbolcu için transfer iddiaları günden güne artarak devam ediyor.

Arda Güler transferinde Hakan Çalhanoğlu sürprizi: Real Madrid ayrılığa yeşil ışık yaktı - 3

Sport Mediaset'te yer alan haberde Real Madrid ile Inter arasında Arda Güler için görüşmeler devam ediyor. Haberin devamında bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter'in, Arda Güler transferi için tüm takımların önünde olduğu kaydedildi.

Arda Güler transferinde Hakan Çalhanoğlu sürprizi: Real Madrid ayrılığa yeşil ışık yaktı - 4

Görüşmelerde transfer için formülün netleşmeye başladığı belirtilirken, Real Madrid'in milli futbolcu için ipleri elinde tutmak istediği aktarıldı. İspanyol devinin bu sebepten ötürü anlaşmayı kiralık olarak düşündüğü ve satın alma opsiyonu eklemek istediği yazıldı.

Arda Güler transferinde Hakan Çalhanoğlu sürprizi: Real Madrid ayrılığa yeşil ışık yaktı - 5

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin "Ayrılmayacak" ifadelerini kullandığı genç futbolcu için Real Madrid'in ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

Arda Güler transferinde Hakan Çalhanoğlu sürprizi: Real Madrid ayrılığa yeşil ışık yaktı - 6

Öte yandan Fussball News'in haberinde ise Arda Güler için Leverkusen ve Frankfurt'un devreye girdiği iddia edilirken, Leverkusen'in Wirtz'in ayrılığı sonrası Arda Güler'i kadroya katmak istediği belirtildi.

Arda Güler transferinde Hakan Çalhanoğlu sürprizi: Real Madrid ayrılığa yeşil ışık yaktı - 7

La Liga devine transfer olduğu ilk sezon sakatlıklarla mücadele eden Güler, sezon sonuna doğru forma şansı bulmuş ve çıktığı 13 maçta 6 gollük bir katkı vermişti.

Arda Güler transferinde Hakan Çalhanoğlu sürprizi: Real Madrid ayrılığa yeşil ışık yaktı - 8

Bu sezona daha fazla süre alma umuduyla başlayan Güler'in hesabı Carlo Ancelotti ile uyuşmadı. İtalyan çalıştırıcı, bu sezon 29 maçta Arda Güler'e görev verirken bu müsabakaların 10'unda genç futbolcuyu ilk 11'de tercih etti. Arda Güler bu sezon 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

Arda Güler transferinde Hakan Çalhanoğlu sürprizi: Real Madrid ayrılığa yeşil ışık yaktı - 9
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