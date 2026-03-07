Arda Güler ve hocası arasında gerilim. "Ona benden daha çok inanan yok"
07.03.2026 08:55
NTV - Haber Merkezi
Real Madrid'de son maçta ilk 11'de başlayan ancak oyundan alınan Arda Güler değişikliğe tepki gösterdi. Maç sonu hocasından açıklama geldi.
La Liga'nın 27. hafta açılış maçında Real Madrid, Celta Vigo'yu deplasmanda 2-1 yenerek 3 puanı aldı.
Milli yıldız maça ilk 11'de başladı. Arda 11. dakikada asist yaptı. Madrid, Tchouameni ve Valverde'nin golleriyle maçı 2-1 kazandı.
Maça ilk 11'de başlayan Arda, 65. dakikada oyundan alındı. Bu karara şaşıran ve "Ben mi?" diyen Arda'nın şaşkınlığı kameralara yansıdı.
Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa maç sonu konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Arbeloa şu ifadeleri kullandı:
""Başka hangi teknik direktörlerin Arda'ya bu kadar çok dakika verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan ve benden daha çok güvenen de kimse yok."
Madrid bir önceki maçında Getafe'yi konuk etmişti. Konuk ekip maçı 1-0 kazanmış ve bu galibiyetle Madrid'i Santiago Bernabeu'da 18 yıl sonra yenmeyi başarmıştı.
Madrid ligdeki son iki maçında üst üste yenilgiler alarak lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düşmüştü.
"HATA BENİM"
Real Madrid takımının teknik direktörü Alvaro Arbeloa maç sonu sorumluluğu aldı. Arbeloa, "Pes etmeyeceğiz. Hedefimiz kalan 36 puanının tamamını almak. Oyuncuları suçlamayın, hata benim." ifadelerini kullanmıştı.