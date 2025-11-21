Arda Güler ve Kenan Yıldız, dünyaca ünlü efsanelerin dilinde: "Bu adamlar fantastik"

İtalya'da Lazio'yla kazandığı başarılardan sonra Juventus'a transfer olan ve İtalyan ekibinin efsaneleri arasına giren Çekyalı Nedved de, Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu hakkında, "Kenan Yıldız, çok fantastik bir oyuncu. Tek kelimeyle harika. Kaliteli ve henüz çok genç, gelecekte kesinlikle çok daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.