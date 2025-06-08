Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu, ABD'yi devirdi: A Milli Takım'dan iyi prova
A Milli Takım, hazırlık maçında konuk olduğu ABD'yi mağlup etti.
A Milli Takım, Amerika'da bitmesini hedefledikleri Dünya Kupası serüvenine yine Amerika'da başladı.
A Milli Takım, Amerika'da bitmesini hedefledikleri Dünya Kupası serüvenine yine Amerika'da başladı.
Eylül ayındaki 2026 Dünya Kupası eleme grubu karşılaşmalarına hazırlanan milliler, turnuvanın ev sahiplerinden Birleşik Devletler'e özel maçta konuk oldu.
Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Arda Güler ile 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Bizim Çocuklar, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 03.30'da Meksika ile karşı karşıya gelecek.
CANLI SKOR
ABD 1-2 TÜRKİYE
1' Maç başladı.
2' ABD 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Jack McGlynn'in sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu.
19' Mlliler gole çok yaklaştı! Sol kanattan gelişen atakta Kenan Yıldız'ın yerden çevirdiği topla kale önünde buluşan Arda Güler'in vuruşu üstten auta gitti.
25' GOL! Şimdi skor 1-1! ABD savunmasının büyük hatasında pas arası yapan Arda Güler'e çarpan top, ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.
27' GOL! Türkiye 2-1 önde! A Milli Takım'da sol kanattan gelişen atakta seken top arka direğe gitti. Oğuz Aydın'ın vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu Kerem Aktürkoğlu tamamladı ve milliler 2-1 öne geçti.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
A Milli Futbol Takımı'nda ABD karşısında Çağlar Söyüncü kaptan sahaya çıktı.
Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadığı ay-yıldızlı ekipte, teknik direktör Vincenzo Montella, kaptanlık pazu bandını Çağlar Söyüncü'ye verdi.
ABD: Freese, Richards, McGlynn, Luna, Robinson, de la Torre, Cardoso, Freeman, Tillman, Agyemang, Arfsten
Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız.
A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.
Ay-yıldızlı taraftarlar, Pratt & Whitney Stadyumun'daki maça büyük ilgi gösterdi.
Sağanak yağışa rağmen tribünlerde çok sayıda Türk taraftar yer aldı. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yer dışında ABD taraftarlarının arasında da maçı takip etti.
Hazırlık maçında deplasmanda ABD ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, kalede Berke Özer'e şans verdi.
İtalyan teknik adam, ABD karşısında ay-yıldızlı takımı sahaya Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'iyle sürdü.
Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okay Yokuşlu, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Deniz Gül, Can Uzun, Kaan Ayhan, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz ve Yasin Özcan yedekler arasında yer aldı.
Ay-yıldızlı ekipte ikinci kez aday kadroda yer alan Demir Ege Tıknaz, ilk kez maç kadrosuna da girdi.
Yedekler arasında yer alan Demir Ege Tıknaz, ABD mücadelesinde şans verilmesi halinde ilk kez A Milli Takım forması da giyecek.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KAPTAN
A Milli Futbol Takımı'nda ABD karşısında Çağlar Söyüncü kaptan sahaya çıktı.
Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadığı ay-yıldızlı ekipte, teknik direktör Vincenzo Montella, kaptanlık pazu bandını Çağlar Söyüncü'ye verdi.
TÜRK TARFTARLAR, ABD'DE DE YALNIZ BIRAKMADI