Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu, ABD'yi devirdi: A Milli Takım'dan iyi prova

TÜRK TARFTARLAR, ABD'DE DE YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.



Ay-yıldızlı taraftarlar, Pratt & Whitney Stadyumun'daki maça büyük ilgi gösterdi.



Sağanak yağışa rağmen tribünlerde çok sayıda Türk taraftar yer aldı. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yer dışında ABD taraftarlarının arasında da maçı takip etti.