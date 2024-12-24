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Arda Güler'e büyük onur

Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya LaLiga'da 'U23 Ayın Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

Arda Güler'e büyük onur - 1

Real Madrid forması giyen Arda Güler sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. 

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Arda Güler'e büyük onur - 2

Milli futbolcu,  İspanya LaLiga'da 'U23 Ayın Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

Arda Güler'e büyük onur - 3

Arda Güler La Liga'da aralık ayında 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Arda Güler'e büyük onur - 4

Genç futbolcu, bu skor katkılarını ilk 11'de başladığı 2 maçta yaptı.

Arda Güler'e büyük onur - 5

7 Aralık'taki Girona maçında 1 gol kaydederken, 14 Aralık'taki Rayo Vallecano maçında 2 asist yaptı.

Arda Güler'e büyük onur - 6

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 20 resmi maçta forma giydi.

Arda Güler'e büyük onur - 7
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