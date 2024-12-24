Arda Güler'e büyük onur
Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya LaLiga'da 'U23 Ayın Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.
Real Madrid forması giyen Arda Güler sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor.
Real Madrid forması giyen Arda Güler sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor.
Milli futbolcu, İspanya LaLiga'da 'U23 Ayın Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.
Arda Güler La Liga'da aralık ayında 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Genç futbolcu, bu skor katkılarını ilk 11'de başladığı 2 maçta yaptı.
7 Aralık'taki Girona maçında 1 gol kaydederken, 14 Aralık'taki Rayo Vallecano maçında 2 asist yaptı.
Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 20 resmi maçta forma giydi.