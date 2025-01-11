Arda Güler'e El Clasico öncesi kötü haber: Ancelotti resmen duyurdu
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Süper Kupası finalinde yarın akşam Barcelona ile oynayacakları derbi maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı El Clasico mücadelesinde kadroda büyük bir sürpriz olmayacağını belirtirken, Arda Güler'i yedek soyunduracağının sinyalini verdi.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor.
El Clasico öncesinde başkent ekibinin antrenörü Carlo Ancelotti, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Türk futbolseverler Arda Güler'in yarın akşam forma şansı bulup bulmayacağını merak ederken, İtalyan çalıştırıcı kadroda sürpriz olmayacağını belirtti.