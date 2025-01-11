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Arda Güler'e El Clasico öncesi kötü haber: Ancelotti resmen duyurdu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Süper Kupası finalinde yarın akşam Barcelona ile oynayacakları derbi maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı El Clasico mücadelesinde kadroda büyük bir sürpriz olmayacağını belirtirken, Arda Güler'i yedek soyunduracağının sinyalini verdi.

Arda Güler'e El Clasico öncesi kötü haber: Ancelotti resmen duyurdu - 1

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor.

El Clasico öncesinde başkent ekibinin antrenörü Carlo Ancelotti, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türk futbolseverler Arda Güler'in yarın akşam forma şansı bulup bulmayacağını merak ederken, İtalyan çalıştırıcı kadroda sürpriz olmayacağını belirtti.

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Arda Güler'e El Clasico öncesi kötü haber: Ancelotti resmen duyurdu - 2

Ancelotti'nin açıklamaları şöyle :

"Ekim ayındaki maçı düşünmeliyiz çünkü bizi yendiler. Olan biteni oldukça net bir şekilde değerlendirdik. El Clasico her zaman bir Clasico'dur ve final olduğunda daha da fazla baskı vardır. Her zaman özeldir.

Jude Bellingham iyi, iyi toparlandı. Çok önemli çünkü iyi bir çıkış yakaladı. Şu anda fark yaratan bir oyuncu.

El Clasico'da kalite, takım dengesinden daha önemlidir ve bu son El Clasico'nun biraz daha çılgın olmasının nedenlerinden biri. Yarınki maçta savunma önemli bir unsur, iyi savunma yaparsanız, kazanma şansınız daha yüksektir."

Arda Güler'e El Clasico öncesi kötü haber: Ancelotti resmen duyurdu - 3

ARDA GÜLER KARARI

Mallorca ile oynanan yarı final maçında Arda Güler'e forma şansı vermeyen Ancelotti, El-Clasico maçı için milli yıldızı yedek soyundurabileceğinin mesajını verdi. 

Arda Güler'e El Clasico öncesi kötü haber: Ancelotti resmen duyurdu - 4

"SÜRPRİZ OLMAYACAK"

Ancelotti, Barcelona mücadelesinde sahaya çıkacağı ilk 11'le alakalı, "Kadroda sürpriz olmayacak." dedi.

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