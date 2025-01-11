Arda Güler'e El Clasico öncesi kötü haber: Ancelotti resmen duyurdu

Ancelotti'nin açıklamaları şöyle :

"Ekim ayındaki maçı düşünmeliyiz çünkü bizi yendiler. Olan biteni oldukça net bir şekilde değerlendirdik. El Clasico her zaman bir Clasico'dur ve final olduğunda daha da fazla baskı vardır. Her zaman özeldir.

Jude Bellingham iyi, iyi toparlandı. Çok önemli çünkü iyi bir çıkış yakaladı. Şu anda fark yaratan bir oyuncu.

El Clasico'da kalite, takım dengesinden daha önemlidir ve bu son El Clasico'nun biraz daha çılgın olmasının nedenlerinden biri. Yarınki maçta savunma önemli bir unsur, iyi savunma yaparsanız, kazanma şansınız daha yüksektir."