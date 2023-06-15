Arda Güler'in annesi Serap Güler'in gece yarısı paylaşımı kafaları karıştırdı: Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Arda Güler'in adı transfer dedikodularına karışmaya başladı. Son olarak Güler'in annesi Serap Güler'in gece geç saatlerde yaptığı paylaşım "Arda Fenerbahçe'den ayrılıyor" olarak yorumlandı.
Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor. Güler'in adı sık sık Avrupa devleriyle anılıyor.