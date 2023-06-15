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Arda Güler'in annesi Serap Güler'in gece yarısı paylaşımı kafaları karıştırdı: Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Arda Güler'in adı transfer dedikodularına karışmaya başladı. Son olarak Güler'in annesi Serap Güler'in gece geç saatlerde yaptığı paylaşım "Arda Fenerbahçe'den ayrılıyor" olarak yorumlandı.

Arda Güler'in annesi Serap Güler'in gece yarısı paylaşımı kafaları karıştırdı: Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? - 1

Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor. Güler'in adı sık sık Avrupa devleriyle anılıyor.


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Arda Güler'in annesi Serap Güler'in gece yarısı paylaşımı kafaları karıştırdı: Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? - 2

2022-23 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte  Güler'in adı yeniden transfer dedikodularına karışmaya başladı. Tüm bu gelişmelerin üzerine Güler'in annesi Serap Güler'in gece geç saatlerde yaptığı paylaşım dikkat çekti.


Arda Güler'in annesi Serap Güler'in gece yarısı paylaşımı kafaları karıştırdı: Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? - 3

Serap Güler'in "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullandığı ve ağlayan emoji koyduğu paylaşımı bir anda gündeme oturdu.


Arda Güler'in annesi Serap Güler'in gece yarısı paylaşımı kafaları karıştırdı: Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? - 4

Futbolseverler söz konusu paylaşımı transfere yordu.

PSG'nin ise Güler'i radarına aldığı öğrenilmişti. 

Arda Güler'in annesi Serap Güler'in gece yarısı paylaşımı kafaları karıştırdı: Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? - 5

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano birçok üst düzey kulübün Güler'i ikna etmeye çalıştığını açıklamıştı.Güler'in serbest kalma bedelinin 17.5 milyon Euro olduğu aktarıldı.



Arda Güler'in annesi Serap Güler'in gece yarısı paylaşımı kafaları karıştırdı: Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? - 6

Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Arda Güler 6 gol, 7 asistlik katkı verdi.

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