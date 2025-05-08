Arda Güler'in bilinmeyenleri: "Size hikayemi anlatmanın zamanı geldi"
Milli yıldız Arda Güler "Size hikayemi anlatmanın zamanı geldi" sözleriyle başlayan mektubunda Ankara'dan önce İstanbul sonra İspanya'ya uzanan yolculuğunda bilinmeyenlerini anlattı.
Kariyerine Real Madrid'de devam eden Arda Güler, "Güzel ülkemin bütün çocukları, bu mektup size. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin." başlığıyla The Players Tribune'de bir mektup kaleme aldı.
Arda, Fenerbahçe'de Jesus döneminde bir idman anısını, "Bir gün frikik çalışması için iki takım dizdi, ama ben hiçbirinde yoktum. Tek başıma köşe vuruşu çalışıyordum. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu, eve geldiğimde o kadar çok ağladım ki. Bir daha asla bu duyguyu hissetmeyeceğime dair kendime söz verdim." sözleriyle ifade etti.
20 yaşındaki Arda, Ankara’da bir apartman binasının birinci katında yaşadıklarını, babasının iflasını ve önce İstanbul'a ardından dünya devine uzanan yolcuğunu ilk kez anlattı.