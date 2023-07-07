Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler: Modric, Arda'yı aramış ve 'Ben bir yıl sonra futbolu bırakacağım, 10 numara senin olacak' demiş
Arda Güler’in İspanyol devi Real Madrid’e transfer olmasıyla, Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki 35 haneli Hayranlar köyünde yaşayan dedesi Mehmet Ali Güler( 68) ve babaannesi Adiye Güler(63) torunlarının başarısıyla yaşadığı gururu anlattı. Köydeki evine, torununun futbol sahalarındaki fotoğraflarının yer aldığı bir bölüm yaptıran Mehmet Ali Güler, "Çok sevinçliyim ama bir o kadar da içimde ağlama hissi var. Türkiye'deyken Arda’yı görüyordum ama şimdi oralarda çok zor göreceğim" dedi. Mehmet Ali Güler transfer süreci hakkında ise, "Real Madrid’in kaptanı Modric, Arda’yı aramış ve “Ben bir yıl sonra futbolu bırakacağım 10 numara senin olacak’ demiş." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin ve milli takımın genç yıldızı 18 yaşındaki Arda Güler’in İspanyol devi Real Madrid’e transfer olması Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki bağlı 35 haneli Hayranlar köyünde yaşayan, bayramlarda ve tatil günlerinde gelip ziyaret ettiği dedesi Mehmet Ali Güler ve babaannesi Adiye Güler’i sevince boğdu.