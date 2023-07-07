Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler: Modric, Arda'yı aramış ve 'Ben bir yıl sonra futbolu bırakacağım, 10 numara senin olacak' demiş

ONA ‘TOP SÜREMEZ’ DİYENLER UTANACAKLAR



Çok sevinçli olduğunu ama bir o kadar da içinde ağlama hissi olduğunu belirten Mehmet Ali Güler, yaptığı açıklamada, "Türkiye'deyken Arda’yı görüyordum ama şimdi oralarda çok zor göreceğim. Arda, 4-5 yaşlarında futbolun içindeydi. Ankara’da belli takımlarda top koşturdu sonra babası onu Gençlerbirliği takımına gönderdi. Orada iki yıl oynayıp parladı. Oradaki hocasına ‘Ben buradan Fenerbahçe’ye gideceğim oradan da 17-18 yaşında Avrupa’ya gideceğim’ demiş. Hocası da gülmüş o zaman inanamamış. Ama bunları başardı. Çok hızlı bir gelişme gösterdi. A takıma kadar çıktı. Attığı golden belki ödül alacak. Bazı spor yazarları ‘Arda orada top süremez’ diyor. Arda öyle başarılı olacak ki o top süremez diyenler utanacaklar" diye konuştu.





