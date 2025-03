Arda Güler'in gitmesi gereken kulübü açıkladı: Çok iyi olacak | Szoboszlai, Arda kadar olamayacak

"INTER MÜKEMMEL"

"Real Madrid'de çok az dakikası olan genç bir oyuncunun 1 ya da 2 yıllığına başka bir kulübe kiralanıp sezon başı 30-40 maç oynayabilme ihtimaline her zaman olumlu bakıyorum. Sadece Real Madrid'e geri dönüp oynamak değil, başka bir kulüpte de kendini geliştirmek olumlu ve önemli bir şey. Her ikisinin de örnekleri var. Casemiro ve Valverde bir yanda, diğer yanda ise Odegaard ve Kubo gibi isimler... Milan'da 3 yıl üst üste kiralık olarak oynayan ve şimdi de Real Madrid'de her forma giydiğinde harika performanslar sergileyen Brahim var. Inter, Arda için iyi bir yer olacak. Çok zorlu bir ligde, Avrupa arenasında, en üst seviyede kupalar için mücadele eden bir kulüp."