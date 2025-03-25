Arda Güler'in gitmesi gereken kulübü açıkladı: Çok iyi olacak | Szoboszlai, Arda kadar olamayacak
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in geleceği günden güne konuşulmaya devam ediyor. Genç yıldızın Madrid ekibinde kalmak istemesinin yanı sıra ayrılık için çıkan iddiaları ve forma süresini İspanyol gazeteciler ntv.com.tr'ye değerlendirdi.
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off turunda eşleştiği Macaristan'ı elediği rövanş maçında forma giyen ve 3-0 biten maçta 1 gol kaydeden Arda Güler, İspanya'da gündeme oturmuştu.
Güler'in milli takımdaki iyi performansının ardından bu sezon Real Madrid'de bulduğu forma süresi konuşuluyordu.