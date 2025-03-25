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Arda Güler'in gitmesi gereken kulübü açıkladı: Çok iyi olacak | Szoboszlai, Arda kadar olamayacak

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in geleceği günden güne konuşulmaya devam ediyor. Genç yıldızın Madrid ekibinde kalmak istemesinin yanı sıra ayrılık için çıkan iddiaları ve forma süresini İspanyol gazeteciler ntv.com.tr'ye değerlendirdi.

Arda Güler'in gitmesi gereken kulübü açıkladı: Çok iyi olacak | Szoboszlai, Arda kadar olamayacak - 1

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off turunda eşleştiği Macaristan'ı elediği rövanş maçında forma giyen ve 3-0 biten maçta 1 gol kaydeden Arda Güler, İspanya'da gündeme oturmuştu.

Güler'in milli takımdaki iyi performansının ardından bu sezon Real Madrid'de bulduğu forma süresi konuşuluyordu.

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Arda Güler'in gitmesi gereken kulübü açıkladı: Çok iyi olacak | Szoboszlai, Arda kadar olamayacak - 2

İspanyol gazeteciler; Arda ile Szoboszlai arasındaki gerilimi, Ancelotti'nin verdiği forma şansını ve Güler'in geleceğini ntv.com.tr'ye değerlendirdi.

Arda Güler'in gitmesi gereken kulübü açıkladı: Çok iyi olacak | Szoboszlai, Arda kadar olamayacak - 3

"SORUN REAL MADRİD'İN KENDİSİ"

JUAN DE DIOS PEREZ (ESTADIO DEPORTIVO):

"Arda Güler'in sorunu, Real Madrid'in tam da kendisi! Rekabetçi yapısı nedeniyle üst seviyede performans gösteremeyecek olan futbolculara fırsat vermekte çekinceliler. Arda Güler, Real Madrid'de beklediği süreleri almak için belki de kiralık olarak ayrılmalı. Arda, 2019'da Manchester City'den Real'e gelen ve daha sonra 2 kez Milan'a kiralanan Brahim'i örnek alabilir. Eğer Real Madrid, Arda Güler'den maksimum katkıyı alamazsa bence başarısız olur. Real, Arda için ekonomik çıkarlarını da düşünecektir."

Arda Güler'in gitmesi gereken kulübü açıkladı: Çok iyi olacak | Szoboszlai, Arda kadar olamayacak - 4

CESAR MANUEL SEVILLA (MADRIDISTA REAL)

"Arda ile Szoboszlai arasındaki gerilim, şahsi boyutlara taşındı. Szoboszlai'ye Arda Güler'in pozisyonunun şu anda dolu olduğu ve Arda kadar gelişim kapasitesinde olmadığı için gelecekte onun yarısı kadar bile süre alamayacağının söylenmesi gerekiyor.

Arda Güler'in gitmesi gereken kulübü açıkladı: Çok iyi olacak | Szoboszlai, Arda kadar olamayacak - 5

"GÜLER'İN FORMAYA İHTİYACI VAR AMA..."

Ancelotti, oyuncuların özelliklerine ihtiyaç duyduğunda onlara fırsat veren bir teknik direktör. Real Madrid'de performans göstermek, sadece ihtiyaç anında sergilenen oyun değil, bunun kalıcı olmasını sağlamak demektir Güler'in tabii ki daha fazla ihtiyacı var ama şu anda onu ilk 11'e koyar mısınız? Şu ana kadar Rodrygo ve Brahim gibi oyuncuların önünde olacak bir performans ortaya koyamadı.

Arda Güler'in gitmesi gereken kulübü açıkladı: Çok iyi olacak | Szoboszlai, Arda kadar olamayacak - 6

"KALICI OLACAĞININ GARANTİSİ YOK"

Inter'e kiralık olarak gitmek Arda için ilginç olabilir. Ancak kiralık ayrılıp iyi performans gösterse bile Real Madrid'de kalıcı olacağının bir garantisi yok. Örnek olarak Odegaard, Kubo ve Hakimi'yi gösterebilirim.

Arda Güler takım arkadaşlarının önüne geçebileceğini kanıtlarsa Real Madrid'de başarılı olacaktır. Ancak Ancelotti, Real Madrid'in başında olduğu sürece bu gerçekleşmeyecek. Ancelotti; kendisine kupalar getiren oyuncularına güveniyor, henüz kupa getirmemiş olanlara değil..."

Arda Güler'in gitmesi gereken kulübü açıkladı: Çok iyi olacak | Szoboszlai, Arda kadar olamayacak - 7

"FORMA GİYMEYE İHTİYACI VAR"

JAVIER CARRASCO CHIRIN:

Bence Real Madrid'de daha fazla forma giymeye ihtiyacı var ama onun bölgesinde çok fazla oyuncu var. İlk olarak Bellingham geliyor, sonra Brahim ve son olarak Arda... Belki de gelecek yıl başka bir takıma gitmesi gerekiyor.

Arda Güler'in gitmesi gereken kulübü açıkladı: Çok iyi olacak | Szoboszlai, Arda kadar olamayacak - 8

"SEZON BAŞINDA HERKES İSTİYORDU"

MARIO DE LA RIVA (DIARIO AS)

"Bence mesele, Arda Güler'in Ancelotti tarafından bulduğu şansları iyi değerlendirmesinde yatıyor. Real çok talepkar bir kulüp ve her zaman en yüksek seviyede oynamanız gerekiyor. Oynadığı son maçlarda Arda Güler'in geçen sezon yapmadığı hataları yaptığını gördük ve geçen sezon herkesi şaşırtan oyuncunun, bu sezon bu seviyede yapamadığına şahitlik ediyoruz. Sezon başında birçok insan Arda'nın ilk 11'de oynamasını isterken şimdi ise kadroda ona yer olmadığını düşünüyor."

Arda Güler'in gitmesi gereken kulübü açıkladı: Çok iyi olacak | Szoboszlai, Arda kadar olamayacak - 9

"INTER MÜKEMMEL"

"Real Madrid'de çok az dakikası olan genç bir oyuncunun 1 ya da 2 yıllığına başka bir kulübe kiralanıp sezon başı 30-40 maç oynayabilme ihtimaline her zaman olumlu bakıyorum. Sadece Real Madrid'e geri dönüp oynamak değil, başka bir kulüpte de kendini geliştirmek olumlu ve önemli bir şey. Her ikisinin de örnekleri var. Casemiro ve Valverde bir yanda, diğer yanda ise Odegaard ve Kubo gibi isimler... Milan'da 3 yıl üst üste kiralık olarak oynayan ve şimdi de Real Madrid'de her forma giydiğinde harika performanslar sergileyen Brahim var. Inter, Arda için iyi bir yer olacak. Çok zorlu bir ligde, Avrupa arenasında, en üst seviyede kupalar için mücadele eden bir kulüp."

Arda Güler'in gitmesi gereken kulübü açıkladı: Çok iyi olacak | Szoboszlai, Arda kadar olamayacak - 10
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