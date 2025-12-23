Arda Güler'in maaşı gündem oldu, kıyaslama yaptılar. "Oldukça yüksek rakamlar"

23.12.2025 17:02

NTV - Haber Merkezi

Arda Güler'in maaşı İspanya'da gündem oldu. Milli yıldız için"Henüz kendini kanıtlama sürecinde olan bir oyuncu için oldukça yüksek rakamlar." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, bu kez maaşıyla gündemde.

 

Barcelona'nın genç yıldızı Fermin Lopez'le kıyaslanan Arda'nın maaşı İspanya'da haber oldu.

NTV

İspanyol basınından El Plural'de yer alan habere göre; Arda'nın yıllık brüt maaşı 5.2 milyon euro olarak yazıldı. Fermin Lopez'in maaşının ise brüt 4 milyon euro olduğu aktarıldı.

 

Arda için "Henüz kendini kanıtlama sürecinde olan bir oyuncu için oldukça yüksek rakamlar." ifadeleri kullanıldı.

AFP

Arda'nın maaşıyla Fermin'in maaşı arasında önemli bir fark olduğu ve bu farkın Barcelona'nın maaş politikasından kaynaklandığı ifade edildi. 

Anadolu Ajansı

Bu sezon Real Madrid formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere 29 maça çıkan Güler, 4 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.

AFP

Global futbol araştırlmaları kurumu olan CIES, transfer değeri en çok artması muhtemel oyuncular arasında Kenan Yıldız ve Arda Güler'e de yer vermişti. Arda büyük bir sıçrama kaydetmişti.

 

 

Arda Güler

 

128.4milyon euro - 144.5 milyon euro

 

 

Kenan Yıldız

 

116.9 milyon euro - 140.1 milyon euro

 

 

Berke Özer

 

14.9 milyon euro - 21.2 milyon euro

 