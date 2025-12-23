Arda Güler'in maaşı gündem oldu, kıyaslama yaptılar. "Oldukça yüksek rakamlar"
Arda Güler'in maaşı İspanya'da gündem oldu. Milli yıldız için"Henüz kendini kanıtlama sürecinde olan bir oyuncu için oldukça yüksek rakamlar." ifadeleri kullanıldı.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, bu kez maaşıyla gündemde.
Barcelona'nın genç yıldızı Fermin Lopez'le kıyaslanan Arda'nın maaşı İspanya'da haber oldu.
İspanyol basınından El Plural'de yer alan habere göre; Arda'nın yıllık brüt maaşı 5.2 milyon euro olarak yazıldı. Fermin Lopez'in maaşının ise brüt 4 milyon euro olduğu aktarıldı.
Arda için "Henüz kendini kanıtlama sürecinde olan bir oyuncu için oldukça yüksek rakamlar." ifadeleri kullanıldı.
Arda'nın maaşıyla Fermin'in maaşı arasında önemli bir fark olduğu ve bu farkın Barcelona'nın maaş politikasından kaynaklandığı ifade edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Real Madrid formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere 29 maça çıkan Güler, 4 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.
DEĞERİ EN FAZLA ARTMASI BEKLENEN TÜRK OYUNCULAR
Global futbol araştırlmaları kurumu olan CIES, transfer değeri en çok artması muhtemel oyuncular arasında Kenan Yıldız ve Arda Güler'e de yer vermişti. Arda büyük bir sıçrama kaydetmişti.
Arda Güler
128.4milyon euro - 144.5 milyon euro
Kenan Yıldız
116.9 milyon euro - 140.1 milyon euro
Berke Özer
14.9 milyon euro - 21.2 milyon euro