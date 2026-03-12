Arda Güler'in maça damga vuran görüntüsü, Haaland biter bitmez tebrik etti
12.03.2026 10:20
NTV - Haber Merkezi
Real Madrid'in Manchester City'yi ağırladığı dev maçta Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu. İspanyol basını da yıldız futbolcuya geniş yer verdi. İşte ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında, Real Madrid ile Manchester City takımları Madrid’deki Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol takımı Real Madrid, Federico Valverde'nin hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester City'yi 3-0 mağlup etti.
İspanyol ekibinde Vinicius Junior, 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
HAALAND'I DURDURMAYA ÇALIŞTI
Karşılaşmada, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ve Manchester City takımının futbolcusu Erling Haaland da forma giydi.
Arda'nın 1.95'lik dev golcü Haaland'ı tutmaya çalıştığı pozisyon gündem oldu.
İSPANYOLLLARDAN ÖVGÜ
Maçın 70. dakikasında oyundan alınan Arda, maçta gösterdiği performansla öne çıktı.
Çok sayıda başarılı ve kilit pasına imza atan milli futbolcu İspanya'da da manşetleri süsledi.
İspanyol medyası maçtan sonra Arda'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Haaland maç sonunda Arda'yı tebrik etti.
Lig aşamasında da karşılaşan iki takımdan Manchester City'nin kullanacağı duran top öncesi Arda'nın ceza sahası içinde Haaland'ı marke etmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
Haaland'ın Arda'nın çabası karşısında gülümsediği o anlar da kameralara yansırken kullanıcılar fiziki olarak daha güçlü isimlerin yıldız golcüyü tutması gerektiği görüşünü savunmuştu.