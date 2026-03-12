Arda Güler'in maça damga vuran görüntüsü, Haaland biter bitmez tebrik etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında, Real Madrid ile Manchester City takımları Madrid’deki Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol takımı Real Madrid, Federico Valverde'nin hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester City'yi 3-0 mağlup etti.

İspanyol ekibinde Vinicius Junior, 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.