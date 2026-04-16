Arda Güler'in şov yaptığı maça gölge düştü, ülke çılgına döndü. "Her şeyi mahvetti"
16.04.2026 09:03
NTV - Haber Merkezi
Milli futbolcu Arda Güler'in iki gol attığı Bayern Münih maçındaki hakem performansı gündeme oturdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Almanya'daki Allianz Arena'da oynanan müsabakada kazanan taraf 4-3'lük skorla Bayern Münih oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Pavlovic, 29. dakikada Kane, 89. dakikada Luiz Diaz ve 90+4. dakikada Olise kaydetti. Real Madrid'in sayıları ise 1 ve 29. dakikalarda Arda Güler ile 42. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.
Bu sonucun ardından toplam skorda 6-4'lük üstünlük yakalayan Bayern, adını yarı finale yazdırdı.
HAKEM PERFORMANSI TARTIŞMA KONUSU
Arda Güler'in iki golle şov yaptığı maçın hakemi Slavko Vincic, performansıya Real Madrid cephesinin tepkisini çekti.
İKİ KIRMIZI KART
Konuk ekipte oyuna 62. dakikada giren Eduardo Camavinga, 78 ve 86. dakikalarda gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı.
Real Madrid futbolcuları ve teknik heyet, bu karar sonrası Sloven hakeme büyük tepki gösterdi.
Milli futbolcu Arda Güler de maçın bitiş düdüğünün ardından direkt kırmızı kart gördü.
"MAÇI MAHVETTİ"
Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, hakem Vincic ile ilgili "Bir oyuncuyu böyle bir karardan ihraç edemezsiniz, bence hakem sarı kartı olduğunu bilmiyordu ve bu maçı mahvetti. Camavinga'nın kırmızı kartını kimse anlamadı. Maç o pozisyonda bitti." dedi.
"DÜRÜST OL, EN SON NE ZAMAN GÖRDÜN?"
Takımın savunma oyuncusu Rüdiger ise "Hakem konuşmasam benim için daha iyi olur. Kırmızı kartı gördünüz mü? Dürüst ol. En son ne zaman böyle bir oyun için bir oyuncunun ihraç edildiğini gördün? En son ne zaman? Bu sadece mantıksız."
"BÜYÜK ADALETSİZLİK"
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, "Ne büyük adaletsizlik!" başlığıyla verdiği manşette "Camavinga’nın ağır şekilde oyundan atılması Real Madrid’i dağıttı." ifadelerini kullandı.
"HAKEMİN İSTEDİĞİ GİBİ"
Ülkenin bir diğer gazetesi AS ise "Hakemin istediği gibi!" başlığını attığı manşette "Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’ne onurlu bir şekilde veda etti." dedi.