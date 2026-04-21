Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor. Mourinho iptal, sürpriz isim ortaya çıktı
21.04.2026 12:19
NTV - Haber Merkezi
Sezon sonunda yeni teknik direktörünü belirleyecek olan Real Madrid'de aday sayısı 2'ye indi.
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de bu sezonun hayal kırıklığıyla geçşmesinin ardından yeni sezonda takımın başına geçecek isim merak edilmeye başlandı.
Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve ligde de lider Barcelona'nın 9 puan gerisine düşen dev kulüpte Xabi Alonso'nun ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Alvaro Arbeloa ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
MOURINHO İPTAL
İspanyol çalıştırıcının muhtemel ayrılığı sonrası takımın başına geçecek adaylar da günyüzüne çıkmaya başladı.
İlk olarak teknik direktör Jose Mourinho'nun adı Real Madrid'e geri dönüş için anılırken, deneyimli çalıştırıcının Benfica ile devam eden sözleşmesi ve ayrılık ihtimalinin güç olması bu ihtimali zayıflattı.
SÜRPRİZ ADAY EMERY
Fichajes'in haberine göre ise Aston Villa'daki performansıyla beğeni toplayan teknik direktör Unai Emery, Real Madrid'in dikkatini çekti.
Başarılı çalıştırıcının Real Madrid'deki ağır baskıyı yönetebileceğine ve kadro yapısından verim alabilecek taktiksel esnekliğe sahip olduğuna vurgu yapıldı.
Aston Villa'da bu sezon 48 maçta takımın başında yer alan Emery; 29 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 1.96'lık puan ortalaması yakaladı.
BÜYÜK İSTEK KLOPP
Real Madrid'de Emery'nin yanı sıra camianın gönlünde yatan ismin Jürgen Klopp olduğu öne sürüldü.
Alman teknik adamın futbola bakışı ve proje inşa etme konusundaki başarısının Real Madrid'i cezbettiği kaydedildi.