Arda Turan, Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Galatasaray'dan eski takım arkadaşı

Milli futbolcunun ailesinin, oyuncunun İstanbul'da kalması için ısrarcı olduğuna da vurgu yapıldı.

Fenerbahçe'ye sezon başında Benfica'dan 22 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 27 yşaındaki futbolcu, sarı-lacivertliler ile çıktığı 19 maçta 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.