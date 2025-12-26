Arda Turan, Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Galatasaray'dan eski takım arkadaşı
26.12.2025 12:46
NTV - Haber Merkezi
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın, Fenerbahçe'de forma giyen eski takım arkadaşını kadroya katmak istediği iddia edildi.
Ukrayna Ligi ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran teknik direktör Arda Turan, transferde de aktif rol oynuyor.
Genç çalıştırıcının, ara transfer dönemi için gözünü Türkiye'ye diktiği öne sürüldü.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NU İSTİYOR
Ukrayna basınının haberine göre Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe'de forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosunda görmek istiyor.
Haberin devamında Kerem Aktürkoğlu'nun adının transfer pazarında sıkça geçeceği ve Turan'ın gözlemcilerinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
AİLESİNİN KARARI
Milli futbolcunun ailesinin, oyuncunun İstanbul'da kalması için ısrarcı olduğuna da vurgu yapıldı.
Fenerbahçe'ye sezon başında Benfica'dan 22 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 27 yşaındaki futbolcu, sarı-lacivertliler ile çıktığı 19 maçta 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
ARDA TURAN'IN ESKİ TAKIM ARKADAŞI
Aktif futbolculuk kariyerini Galatasaray'da noktalandıran Arda Turan, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında Kerem Aktürkoğlu ile birlikte sarı-kırmızılı formayı terletmişti.
Aktürkoğlu, 2020 yazında 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a gelmiş ve 2024 yazında 13 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu.