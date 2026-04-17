Arda Turan tarihe geçti, Shakhtar yarı finale yükseldi
17.04.2026 08:58
Selim Başeğmezer
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde yarı finale çıkarken genç çalıştırıcı da tarihe geçti.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Hollanda Ligi Eredivisie temsilcisi AZ Alkmaar ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.
AFAS Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
İlk maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Shakhtar, toplamda 5-2'lik üstünlük yakaladı ve adını yarı finale yazdırdı.
YARI FİNALDE RAKİP PALACE
Shakhtar'ın gollerini 58. dakikada Alisson ve 83. dakikada Luca Meirelles kaydetti. AZ'nin sayıları ise 73. dakikada Jensen ve 80. dakikada Sin'den geldi.
Shakhtar Donetsk, yarı finalde İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.
ARDA TURAN TARİHE GEÇTİ
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, bu zaferle birlikte tarihe adını yazdırdı.
39 yaşındaki teknik adam, Konferans Ligi yarı finaline yükselme başarısı gösteren ilk Türk teknik direktör oldu.
Daha önce İsmail Kartal, 2023/24 sezonunda Fenerbahçe'de görev yaptığı dönem çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.
"UKRAYNA HALKINA İTHAF EDİYORUM"
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmanın ardından şöyle konuştu:
"Öncelikle, AZ Alkmaar'a mücadeleleri için teşekkür etmek ve gelecek hafta pazar günü Hollanda Kupası finalinde başarılar dilemek istiyorum. Büyük bir potansiyelleri var ve bizim için gerçekten değerli bir deneyim oldu. Onlara içtenlikle saygı duyuyorum. Maçtan bahsedecek olursak, bizim için duygusal bir maçtı çünkü AZ Alkmaar gibi bir kulübe karşı oynamak bizim için çok zordu. Taktiksel açıdan takımım çok iyi oynadı. Çok iyi baskı yapan AZ Alkmaar'a karşı oynamak kolay değil. Bu maçı her sabah umutla, en azından yarın çocukların patlamalar olmadan uyanacağı umuduyla uyanan tüm Ukrayna halkına ithaf etmek istiyorum."
TURAN'IN SHAKHTAR PERFORMANSI
Bu sezon Ukrayna ekibinin başında 41 resmi maça çıkan Turan; 25 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 2.10'luk puan ortalaması tutturdu.