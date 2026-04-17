Arda Turan tarihe geçti, Shakhtar yarı finale yükseldi

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmanın ardından şöyle konuştu:

"Öncelikle, AZ Alkmaar'a mücadeleleri için teşekkür etmek ve gelecek hafta pazar günü Hollanda Kupası finalinde başarılar dilemek istiyorum. Büyük bir potansiyelleri var ve bizim için gerçekten değerli bir deneyim oldu. Onlara içtenlikle saygı duyuyorum. Maçtan bahsedecek olursak, bizim için duygusal bir maçtı çünkü AZ Alkmaar gibi bir kulübe karşı oynamak bizim için çok zordu. Taktiksel açıdan takımım çok iyi oynadı. Çok iyi baskı yapan AZ Alkmaar'a karşı oynamak kolay değil. Bu maçı her sabah umutla, en azından yarın çocukların patlamalar olmadan uyanacağı umuduyla uyanan tüm Ukrayna halkına ithaf etmek istiyorum."