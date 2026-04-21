Arda Turan yapılamayanı yaptı. Bir ilki başaran Shakhtar şampiyonluğa koşuyor
21.04.2026 16:16
NTV - Haber Merkezi
Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde mutlu sona çok yakın.
Ukrayna Premier Lig'in 24. haftasında teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Polissya Zhytomyr'i ağırladı.
Lviv Arena'da oynanan müsabaka, Shakhtar'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 56. dakikada Valeriy Bondar kaydetti.
Bu skorun ardından puanını 54'e yükselten Shakhtar, bir maçı eksik olmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Polissya Zhytomyr ise 46 puanla 3. sırada yer aldı.
Shakhtar Donetsk, gelecek hafta Zorya deplasmanına çıkacak. Polissya Zhytomyr ise Obolon'u ağırlayacak.
SHAKHTAR, ARDA TURAN İLE BİR İLKİ BAŞARDI
Shakhtar Donetsk, teknik direktör Arda Turan ile birlikte bir ilki yaşamış oldu.
Shakhtar, ligde daha önce 5 kez karşılaşıp gol dahi atamadığı Polessya'yı ilk kez mağlup etti.
LİGDE ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR
Arda Turan'ın ekibi, Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluğa koşuyor.
Bir maç eksiğine rağmen en yakın rakibi LNZ Cherkasy ile arasında 3 puan farkl olan Shakhkar Donetsk, bitime 6 hafta kala önemli bir avantajı elinde bulunduruyor.
21. haftanın erteleme maçında Zorya ile 23 Nisan'da karşılaşacak olan Shakhtar, karşılaşmayı kazanması halinde puan farkını 6'ya yükseltecek.
ARDA TURAN, TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇMİŞTİ
Öte yandan genç çalıştırıcının takımı, UEFA Konferans Ligi'nde de adını yarı finale yazdırmıştı.
Shakhtar Donetsk'in teknik patronu Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde yer alan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçmişti.