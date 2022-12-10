Arjantin, Dünya Kupası'nda yarı finalde

LIONEL MESSI BİR İLKE DAHA İMZA ATTI

Arjantin’in 2’nci golünü atan Lionel Messi, attığı bu gol ile Dünya Kupası’nda Arjantin forması ile en çok gol atan oyuncu olan Batistuta’yı yakaladı. Dünya Kupası’nda attığı 11 gol ile Lionel Messi, Batistuta ile birlikte birinciliği paylaşıyor. Messi bir sonraki turlarda gol atması durumunda Dünya Kupası’nda en çok gol atan Arjantinli oyuncu olacak.