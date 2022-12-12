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Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası)

Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Hollanda'yı penaltılarla eleyen Arjantin, penaltılarla Brezilya'yı eleyen Hırvatistan'la mücadele edecek. Peki, Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 1

2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında, Arjantin zorlu rakibi Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Dünya ünlü yıldız oyuncu Messi'li Arjantin mi yoksa Modric'li Hırvatistan'ın mı mücadeleyi kazanacağı merak konusu oldu. Yarı final maçını kazanan takım, Fas-Fransa karşılaşmasının galibiyle finalde karşılaşacak. Peki, Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 2

ARJANTİN-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan yarın karşılaşacak. Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Kritik mücadele TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 3

TURU GEÇEN TAKIM FİNALDE FAS-FRANSA GALİBİYLE EŞLEŞECEK

Bu turu geçen ekip, Fas-Fransa karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.

Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 4

İKİ TAKIM DÜNYA KUPASI'NDA 3. KEZ KARŞILAŞACAK

İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise Hırvatistan, Arjantin'i Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 yenmişti.

Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 5

İKİ TAKIMIN DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti.

Tangocular, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

Dünya Kupası macerasına 0-0'lık Fas beraberliğiyle başlayan Hırvatistan, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

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