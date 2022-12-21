Arjantin Milli Takımı'nın zafer turu yarım kaldı

Arjantinliler, önce, gece saatlerinde ülkeye gelen dünya şampiyonlarını havalimanında karşıladılar ve kafileye havalimanı yakınında konaklayacakları yere kadar eşlik etti.

Sabah saatlerinden itibaren de hem futbolcuların konakladığı yeri hem de Buenos Aires sokaklarını dolduran halk sevinç gösterileri yaptı.