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Arjantin üçüncü yıldızı taktı

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin, düzenlenen törenle kupasını aldı. Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü

Arjantin üçüncü yıldızı taktı - 1

2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Arjantin üçüncü yıldızı taktı - 2

Katar'da düzenlenen turnuvanın finalinde Fransa'yı penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup eden "Tangocular" armasına üçüncü Dünya Kupası (1978-1986-2022) yıldızını taktı.

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Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından saha içinde kurulan platformda ödül töreni gerçekleştirildi.

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Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye yerel Arap kıyafeti giydiren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı yıldız futbolcuya verdi.

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Arkadaşlarıyla birlikte futbolun milli takımlar düzeyindeki en büyük kupasını havaya kaldıran Messi, sevincini tribünleri dolduran binlerce taraftarıyla paylaştı.

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Fransa'da teknik ekip ile futbolculara da ikincilik madalyaları verildi. Madalyalarını almaya giden Fransız oyuncular, Arjantinli futbolcuların alkışları eşliğinde podyuma çıktı.

Arjantin üçüncü yıldızı taktı - 7

TURNUVANIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU MESSİ

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü.

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Turnuvada 2'si finalde olmak üzere 7 kez fileleri havalandırarak Arjantin'in elde ettiği şampiyonlukta başrolü üstlenen Messi, MVP ödülünün sahibi oldu.

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Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı Ödülü'nü Kylian Mbappe (Fransa), En İyi Genç Oyuncu Ödülü'nü Enzo Fernandez (Arjantin) ve En İyi Kaleci Ödülü'nü Emiliano Martinez (Arjantin) elde etti.

FIFA Fair Play ödülü ise İngiltere'ye verildi.

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