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Arjantin'de final coşkusu

2022 Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'in başarısı ülkede coşkuyla kutlandı. Başkent Buenos Aires'te binlerce kişi sokaklara döküldü.

Arjantin'de final coşkusu - 1

Arjantin'in, Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda finale yükselmesi ülkede bayram havası estirdi.

Arjantin'de final coşkusu - 2

Arjantin'in Dünya Kupası yarı final maçında rakibi Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükselmesi, ülkede coşkuyla kutlandı.

Arjantin'de final coşkusu - 3

Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda maçı izleyen binlerce kişi, milli takımlarının final biletini almasının üzerine sokaklara döküldü.

Arjantin'de final coşkusu - 4

Bol golle geçen maçın ardından kimi duygularını ağlayarak ifade etti kimi de hiç tanımadığı kişilere sarılarak sevinç çığlıkları attı.

Arjantin'de final coşkusu - 5

Ülkenin çeşitli yerlerinde şehir merkezlerini dolduran binlerce kişinin geç saatlere kadar sevinç gösterilerine devam etmesi bekleniyor.

Arjantin'de final coşkusu - 6

2022 Dünya Kupası'nın ilk finalisti olan Arjantin'in rakibini, Fas ile Fransa arasında oynanacak yarı final maçının sonucu belirleyecek.

Arjantin'de final coşkusu - 7
Arjantin'de final coşkusu - 8
Arjantin'de final coşkusu - 9
Arjantin'de final coşkusu - 10
Arjantin'de final coşkusu - 11
Arjantin'de final coşkusu - 12
Arjantin'de final coşkusu - 13
Arjantin'de final coşkusu - 14
Arjantin'de final coşkusu - 15
Arjantin'de final coşkusu - 16
Arjantin'de final coşkusu - 17
Arjantin'de final coşkusu - 18
Arjantin'de final coşkusu - 19
Arjantin'de final coşkusu - 20
Arjantin'de final coşkusu - 21
Arjantin'de final coşkusu - 22

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