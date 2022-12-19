Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün

Arjantin Milli Takımı dünya kupasını kaldırdı. Doha sokaklarında Arjantin bayrakları dalgalandı.
Sevinç ve coşku Katar'da maçın oynandığı stadın dışına taştı.
Arjantin Milli Takımı, üstü açık otobüsle futbolseverleri selamladı.
Dünya kupasıyla şehir turu atan futbolcular sırayla dünya kupasını kaldırdı, 36 yıl sonra gelen başarıyı kutladı.
Arjantin'deyse hazırlıklar saatler öncesinden başlamıştı. Son penaltı atışının ardından sevinç ve coşku dalgası tüm ülkeyi sardı.
Başkent Buenos Aires'te yüz binlerce kişi şarkılar ve marşlarla kupa zaferini kutladı.
Havanın kararmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki 67 metrelik anıta maçtan görüntüler yansıtıldı.
Havai fişekler atıldı. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.
Fransa'daysa taraftar arasında hayal kırıklığı ve öfke hakimdi.
Şanzelize Meydanı'nda taşkınlık yapan göstericilere polis göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.
Lyon'da da benzer görüntüler vardı.
Yoldan geçen arabalara saldıran taraftarlar polislere havai fişek attı.
Festival coşkusu yaşanan bir diğer yerse Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'di.
Binlerce kişi Dünya Kupasında 3. olan Hırvatistan milli takım kafilesini karşılamak üzere meydanlarda bir araya geldi. Yakılan yüzlerce meşale nedeniyle kent meydanını kırmızı bir sis kapladı.
Kutlama alanında sahneye çıkan futbolcular taraftarla birlikte başarılarını kutladı.