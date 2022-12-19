NTV.COM.TR’ye geri dön

Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün

Dünya kupasının sahibi Fransa'yı yenen Arjantin oldu. Arjantin'de maçın ardından başlayan kutlamalar saatlerce sürdü. Fransa'daysa hayal kırıklığı vardı.

Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 1

ARJANTİN

Arjantin Milli Takımı dünya kupasını kaldırdı. Doha sokaklarında Arjantin bayrakları dalgalandı.

Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 2

Sevinç ve coşku Katar'da maçın oynandığı stadın dışına taştı.

Arjantin Milli Takımı, üstü açık otobüsle futbolseverleri selamladı.

Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 3

Dünya kupasıyla şehir turu atan futbolcular sırayla dünya kupasını kaldırdı, 36 yıl sonra gelen başarıyı kutladı.

Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 4

Arjantin'deyse hazırlıklar saatler öncesinden başlamıştı. Son penaltı atışının ardından sevinç ve coşku dalgası tüm ülkeyi sardı.

Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 5

Başkent Buenos Aires'te yüz binlerce kişi şarkılar ve marşlarla kupa  zaferini kutladı.

Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 6

Havanın kararmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki 67 metrelik anıta maçtan görüntüler yansıtıldı.

Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 7

Havai fişekler atıldı. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 8

FRANSA

Fransa'daysa taraftar arasında hayal kırıklığı ve öfke hakimdi.

Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 9

Şanzelize Meydanı'nda taşkınlık yapan göstericilere polis göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 10

Lyon'da da benzer görüntüler vardı.

Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 11

Yoldan geçen arabalara saldıran taraftarlar polislere havai fişek attı.

Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 12

HIRVATİSTAN

Festival coşkusu yaşanan bir diğer yerse Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'di.

Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 13

Binlerce kişi Dünya Kupasında 3. olan Hırvatistan milli takım kafilesini karşılamak üzere meydanlarda bir araya geldi. Yakılan yüzlerce meşale nedeniyle kent meydanını kırmızı bir sis kapladı.

Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 14

Kutlama alanında sahneye çıkan futbolcular taraftarla birlikte başarılarını kutladı.

Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 15
Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 16
Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 17
Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 18
Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 19
Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 20
Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 21
Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 22
Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 23
Arjantin'de sevinç Fransa'da hüzün - 24

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER