Arjantin'in kalecisi Emiliano Martínez'den tarihi şutu kurtardığı yere dövme

Kariyerine İngiltere'nin Aston Villa takımında devam eden ve Arjantin'in şampiyonluğuyla tamamlanan 2022 Dünya Kupası'nda kadrosunda yer alan Emiliano Martinez tarihi zafer sonrası dövme yaptırdı.
Kolo Muani'nin tarihi şutunu kurtaran Martínez'in dövmesinde Arjantin'in şampiyonluklarını temsil eden yıldızlar da yer aldı.
Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in tecrübeli file bekçisi Emiliano Martinez, müsabaka sonrası 'Altın Eldiven' ödülünün sahibi olmuştu.
Ödülünü alan Martinez'in milyonların önünde yaptığı garip hareket sosyal medyada gündem olmuş ve 30 yaşındaki kaleciye sert eleştiriler gelmişti.
Tepki çeken hareketinin Fransa tribünlerine yönelik olduğunu belirten Emiliano Martinez, "Kutlamalarda o hareketi yaptım çünkü Fransız taraftarlar beni yuhaladı. Bunlar benim üstümde işe yaramaz" ifadelerini kullanmıştı.
Aston Villa'nın yeni hocası Unai Emery, Arjantin kalecisinin kutlamalardaki tepki çeken hareketleri sonrası, "Büyük duygularınız olduğunda, bazen bunu kontrol etmek zor oluyor. Önümüzdeki hafta onunla, bazı kutlamalar hakkında konuşacağım. Ama şimdilik millî takımında olmasına saygı duyuyorum. Ne zaman bizim sorumluluğumuz altına girerse, o zaman konuşabiliriz" demişti.
Yıldız kaleci, Aston Villa'nın Liverpool ile oynadığı mücadelede kadroda yer almadı. Martinez'in yorgunluk gerekçesiyle kadroda olmaması dikkat çekerken Villa sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu gelişmeler sonrası Emery'nin Martinez'in biletini kestiği iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.