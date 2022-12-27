Arjantin'in kalecisi Emiliano Martínez'den tarihi şutu kurtardığı yere dövme

Aston Villa'nın yeni hocası Unai Emery, Arjantin kalecisinin kutlamalardaki tepki çeken hareketleri sonrası, "Büyük duygularınız olduğunda, bazen bunu kontrol etmek zor oluyor. Önümüzdeki hafta onunla, bazı kutlamalar hakkında konuşacağım. Ama şimdilik millî takımında olmasına saygı duyuyorum. Ne zaman bizim sorumluluğumuz altına girerse, o zaman konuşabiliriz" demişti.



Yıldız kaleci, Aston Villa'nın Liverpool ile oynadığı mücadelede kadroda yer almadı. Martinez'in yorgunluk gerekçesiyle kadroda olmaması dikkat çekerken Villa sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu gelişmeler sonrası Emery'nin Martinez'in biletini kestiği iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.