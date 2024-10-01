Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Arsenal ve PSG bu akşam kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında karşı karşıya gelecek olan Arsenal ve PSG, ikinci haftaya güzel başlamak ve 3 puanla mücadeleden ayrılmak istiyor. Peki, Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?