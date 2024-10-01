Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında sahasında Fransa devi PSG ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz yılı ikinci sırada tamamlayan Arsenal, Fransa Ligue 1 şampiyonu PSG'yi sahasında yenerek Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Arsenal ve PSG bu akşam kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında karşı karşıya gelecek olan Arsenal ve PSG, ikinci haftaya güzel başlamak ve 3 puanla mücadeleden ayrılmak istiyor. Peki, Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?