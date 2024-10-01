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Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında sahasında Fransa devi PSG ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz yılı ikinci sırada tamamlayan Arsenal, Fransa Ligue 1 şampiyonu PSG'yi sahasında yenerek Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Arsenal ve PSG bu akşam kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında karşı karşıya gelecek olan Arsenal ve PSG, ikinci haftaya güzel başlamak ve 3 puanla mücadeleden ayrılmak istiyor. Peki, Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

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Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 2

ARSENAL-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal ve PSG 1 Ekim Salı günü saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 3

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal:

Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafıori, Saka, Partey, Rice, Martinelli, Havertz, Trossard

PSG:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Beraldo, Zaire Emery, Joao Neves, Ruiz, Kang- In, Kolo Muani, Barcola

Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ARSENAL'İN RAKİPLERİ

Paris Saint-Germain, Inter, Atalanta, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Sporting, Monaco, Girona.

Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 5

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PSG'NİN RAKİPLERİ

Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, PSV Eindhoven, Salzburg, Girona, Stuttgart

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