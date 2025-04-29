Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Arsenal ve PSG heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu yılın şampiyonu olmak isteyen Arsenal ve PSG, mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?