Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında sahasında Fransa temsilcisi PSG ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek finalde Real Madrid'i iki maçta da yenrek tur atlayan Arsenal, taraftarı önünde PSG'yi mağlup etmek ve deplasman maçı öncesinde skor avantajını eline almak istiyor. Peki, Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Arsenal ve PSG heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu yılın şampiyonu olmak isteyen Arsenal ve PSG, mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?