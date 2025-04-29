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Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında sahasında Fransa temsilcisi PSG ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek finalde Real Madrid'i iki maçta da yenrek tur atlayan Arsenal, taraftarı önünde PSG'yi mağlup etmek ve deplasman maçı öncesinde skor avantajını eline almak istiyor. Peki, Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Arsenal ve PSG heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu yılın şampiyonu olmak isteyen Arsenal ve PSG, mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı - 2

ARSENAL-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Arsenal, 29 Nisan 2025 Salı günü 22.00 'da PSG ile Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı - 3

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Rice, Merino, Odegaard; Saka, Trossard, Martinelli

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Fabian, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Arsenal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı - 4

RÖVANŞ MAÇLARI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final rövanşları 6-7 Mayıs'ta oynanacak.

PSG'nin Arsenal'i konuk edeceği ikinci maç 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de olacak.

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