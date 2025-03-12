Arsenal-PSV Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam sahasında Hollanda'nın güçlü ekibi PSV Eindhoven ile kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçı 7-1 kazanan Arsenal, PSV karşısında rahat bir futbolla sahada olacak. Arsenal 6 skorluk farkı koruduğu sürece bir üst tura yükselen takım olacak. Peki, Arsenal-PSV Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal taraftarı önünde PSV'yi ağırlayacak. Son 16 turunun ilk maçında rakibini 7-1 yenen Arsenal, PSV karşına bu akşam rahat çıkacak. Peki, Arsenal-PSV Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?