UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal taraftarı önünde PSV'yi ağırlayacak. Son 16 turunun ilk maçında rakibini 7-1 yenen Arsenal, PSV karşına bu akşam rahat çıkacak. Peki, Arsenal-PSV Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?