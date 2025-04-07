Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı start alıyor. Bu turun en dikkat çeken maçlarından birinde İngiliz ekibi Arsenal ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için sahada olacak. Öte yandan dev müsabakada milli yıldız Arda Güler'in yedeklerde başlaması bekleniyor. Peki, Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal-Real Madrid maçına geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında Arsenal ile Real Madrid mücadele edecek. Mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını ise Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek. İşte, Arsenal-Real Madrid maçı hakkında bilgiler...