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Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı start alıyor. Bu turun en dikkat çeken maçlarından birinde İngiliz ekibi Arsenal ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için sahada olacak. Öte yandan dev müsabakada milli yıldız Arda Güler'in yedeklerde başlaması bekleniyor. Peki, Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal-Real Madrid maçına geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında Arsenal ile Real Madrid mücadele edecek. Mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını ise Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek. İşte, Arsenal-Real Madrid maçı hakkında bilgiler...

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Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

Şampiyonlar Ligi kupasını 15 kez müzesine götürmeyi başaran son şampiyon Real Madrid deplasmanda avantajlı bir skor elde etme peşinde olacak.

Son 16 turunda Hollanda temsilcisi PSV'yi farkla yenerek bu tura çıkan Arsenal, ev sahibi olma avantajını kullanarak rövanş maçına güçlü çıkmak istiyor.

Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

ARSENAL-RELA MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal-Real Madrid maçı, 8 Nisan Salı günü TSİ 22:00'de başlayacak.

Londra'da Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.

Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

MUHTEMEL İLK 11'LER

ARSENAL: Raya, Kereste, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Merinos, Martinelli.

REAL MADRİD: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe

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