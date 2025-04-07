Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal-Real Madrid maçına geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında Arsenal ile Real Madrid mücadele edecek. Mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını ise Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek. İşte, Arsenal-Real Madrid maçı hakkında bilgiler...