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Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu)

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka'nın yeni adresi belli oldu. İsviçreli oyuncu gelecek sezon Bayer Leverkusen forması giyecek. İşte dünya futbolunda resmileşen transferler ve futbolcuların yeni takımları...

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 1

Granit Xhaka-Bayer Leverkusen

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'e gitti.

Leverkusen, 30 yaşındaki orta saha için Arsenal'e 25 milyon euro ödeyecek. Bundesliga ekibi, Xhaka ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

2016 yılında Arsenal'e transfer olan Xhaka, 2019'da bir süre kaptanlık da yapmıştı. Arsenal formasıyla 297 maça çıkan İsviçreli oyuncu, 23 gol 29 asist yaptı.

Xhaka kırmızı beyazlı formayla 2 FA Cup, 2 de İngiltere Süper Kupası zaferi yaşadı. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 2

Davide Frattesi-Inter

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Davide Frattesi'yi kadrosuna kattı. İtalyan oyuncu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralandı.

Inter, Frattesi için Sassuolo'ya 6 milyon euro kiralama bedeli ödedi. 23 yaşındaki orta sahanın 27 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor. Oyuncuyla bir diğer Serie A ekibi Roma da ilgileniyordu. Frattesi geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 37 maça çıkıp 7 gol attı.

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 3

Angel Di Maria-Benfica

16 yıl önce Benfica ile Avrupa'ya adım atan Angel Di Maria, yeniden Portekiz ekibine döndü.

Benfica, Angel Di Maria'nın transferini resmen açıkladı.

35 yaşındaki futbolcunun Portekiz temsilcisiyle 1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 4

Inigo Martinez-Barcelona

Barcelona'dan yapılan açıklamada La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'yla sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Inıgo Martinez'le anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, deneyimli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Inigo Martinez'in serbest kalma bedelinin ise 400 milyon euro olduğu aktarıldı.

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 5

Nicolas Jackson-Chelsea

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Senegalli golcü Nicolas Jackson'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 8 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Villarreal ile son iki sezonda 48 maça çıkan Jackson, 13 kez rakip fileleri havalandırdı.

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 6

Mateo Kovacic - Manchester City

Manchester City, Chelsea'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i kadrosuna kattı.

Kovacic, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 37 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 7

Kai Havertz - Arsenal


Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 8

James Maddison - Tottenham


Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 9

Christopher Nkunku - Chelsea

Chelsea'nin, Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulübün internet sitesine konuşan Nkunku, Chelsea'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim transferim için büyük bir çaba sarf edildi. Yeni teknik direktörüm ve takım arkadaşlarımla tanışmayı ve Chelsea taraftarlarına sahada neler yapabileceğimi göstermeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine başladığı Paris Saint-Germain ile üç lig şampiyonluğu yaşayan Nkunku, Leipzig ile de üst üste iki kez Almanya Kupası kazandı. Fransız futbolcu, 2021-22 sezonunda Bundesliga'da yılın oyuncusu seçildi.

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 10

N'Golo Kante - Al-Ittihad

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Chelsea'den Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.

Al-Ittihad Kulübü, Chelsea'deki sözleşmesinin sonuna gelen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kante ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kante'nin 3 yıllık sözleşmesi boyunca toplamda 100 milyon euro maaş kazanacağı öne sürüldü.

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 11

Mahmoud Dahoud - Brighton

Bu sezon Premier Ligi'ni 6. sırada bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Brighton & Hove Albion, Alman futbolcu Mahmoud Dahoud’u transfer etti.

İngiliz ekibi, kariyerinde 6 sezondur Borussia Dortmund forması giyen ve sezonun sona ermesi ile birlikte serbest kalan Dahoud ile 4 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Dortmund ile 10 maça çıkan Alman futbolcu 1 asist yaptı. Dortmund ile toplamda 141 maçta 5 gol atarken, 17 de asist ile oynadı.

27 yaşındaki futbolcunun kupa koleksiyonunda 1 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 12

Jude Bellingham - Real Madrid

Real Madrid, Jude Bellingham ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 13

Kevin Schade - Brentford

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, kadrosunda kiralık olarak forma giyen Alman oyuncu Kevin Schade'yi rekor bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Brentford'dan yapılan açıklamada, geçen sezon devre arasında kiralanan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncunun bonservisi konusunda Freiburg'la anlaşma sağlandığı, ödenen bedelin kulüp rekoru olduğu belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Brentford, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Schade'nin bonservisi için Freiburg'a 25 milyon euro ödeyecek.

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 14

Orkun Kökçü - Benfica

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 15

Enner Valencia -  Internacional

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 16

Naby Keita - Werder Bremen

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen, İngiltere'nin Liverpool ekibinde forma giyen Naby Keita'yı transfer ettiğini açıkladı. 

Leipzig'de 71 maçta 17 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, Liverpool'da da 129 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 17

Lionel Messi - Inter Miami


Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 18

Karim Benzema - Al Ittihad


Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 19

Inigo Martinez - Barcelona

Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 20

Çağlar Söyüncü - Atletico Madrid


Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 21

Alejandro Grimaldo - Bayer Leverkusen


Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 22

Alexis Mac Allister - Liverpool

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