Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu)
Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka'nın yeni adresi belli oldu. İsviçreli oyuncu gelecek sezon Bayer Leverkusen forması giyecek. İşte dünya futbolunda resmileşen transferler ve futbolcuların yeni takımları...
Granit Xhaka-Bayer Leverkusen
Arsenal'den ayrılan Granit Xhaka Bayer Leverkusen'e gitti.
Leverkusen, 30 yaşındaki orta saha için Arsenal'e 25 milyon euro ödeyecek. Bundesliga ekibi, Xhaka ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
2016 yılında Arsenal'e transfer olan Xhaka, 2019'da bir süre kaptanlık da yapmıştı. Arsenal formasıyla 297 maça çıkan İsviçreli oyuncu, 23 gol 29 asist yaptı.
Xhaka kırmızı beyazlı formayla 2 FA Cup, 2 de İngiltere Süper Kupası zaferi yaşadı.