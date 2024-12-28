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Enis Destan'ın annesi Gül Destan oğlunun nişanlısı Arzum Kuruçalı'yı
onaylamadığını açıkladı: İstemeye gitmedik

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, kısa bir süre önce Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Enis Destan'ın annesi Gül Destan, yaptığı paylaşımlarla gelinine ağır sözlerle göndermede bulundu. Enis Destan'ın annesi Gül Destan oğlunun nişanlısı Arzum Kuruçalı'yı onaylamadığını açıkladı. Paylaşımlar ardından gözler Enis Destan ve Arzum Kuruçalı'ya çevrildi.

Enis Destan'ın annesi Gül Destan oğlunun nişanlısı Arzum Kuruçalı'yı onaylamadığını açıkladı: İstemeye gitmedik - 1

Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan, iki gün önce Arzum Kuruçalı ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çiftin nişan fotoğraflarını paylaşması ardından birçok yorum yapıldı.

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Enis Destan'ın annesi Gül Destan oğlunun nişanlısı Arzum Kuruçalı'yı onaylamadığını açıkladı: İstemeye gitmedik - 2

Destan'ın annesi Gül Destan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.  Gül Destan, yaptığı paylaşımla gelini ve nişanı onaylamadığını ifade etti. Gül Destan paylaşımlarında şaşırtan ifadeler kullandı.

Enis Destan'ın annesi Gül Destan oğlunun nişanlısı Arzum Kuruçalı'yı onaylamadığını açıkladı: İstemeye gitmedik - 3

Enis'in annesi Gül Destan, sezon başında oğlunu kadroya almayan dönemin Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı için de sert bir paylaşım yapmıştı.

Enis Destan'ın annesi Gül Destan oğlunun nişanlısı Arzum Kuruçalı'yı onaylamadığını açıkladı: İstemeye gitmedik - 4

GÜL DESTAN'IN PAYLAŞIMLARI 

Enis Destan'ın annesi Gül Destan, oğlunun nişanlanmasıyla ilgili şaşırtan paylaşımlar yaptı.

"Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış. Biz anne baba olarak nişanda bulunmadık. Kız her şeyi kendi planlamış. Acelesi var. Sonra elinden kaçar. Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi. Amaç belli."

Enis Destan'ın annesi Gül Destan oğlunun nişanlısı Arzum Kuruçalı'yı onaylamadığını açıkladı: İstemeye gitmedik - 5

Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler.

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