Enis Destan'ın annesi Gül Destan oğlunun nişanlısı Arzum Kuruçalı'yı
onaylamadığını açıkladı: İstemeye gitmedik
Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, kısa bir süre önce Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Enis Destan'ın annesi Gül Destan, yaptığı paylaşımlarla gelinine ağır sözlerle göndermede bulundu. Enis Destan'ın annesi Gül Destan oğlunun nişanlısı Arzum Kuruçalı'yı onaylamadığını açıkladı. Paylaşımlar ardından gözler Enis Destan ve Arzum Kuruçalı'ya çevrildi.
Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan, iki gün önce Arzum Kuruçalı ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çiftin nişan fotoğraflarını paylaşması ardından birçok yorum yapıldı.