"Aslan AZ'a kanaat etti" Spor yazarlarından Galatasaray değerlendirmesi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları sarı-kırmızılılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"ASLAN 'AZ'A KANAAT ETTİ"
"Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde bileği bükülmüyor. Temsilcimiz 5. maçında Hollanda deplasmanından 1-1 berabere kalarak puanla döndü. Cim-Bom maçın başında yenik duruma düşmesine rağmen eşitliği yakaladı ve çok sayıda da pozisyona girdi. 3-4-1-2 formasyonu ile maça başlayan ve yenilen golde büyük hata yapan Nelsson’un yerine ikinci yarı Metehan’ı alan Okan Buruk’un bu hamlesi savunmayı kendine getirdi. Galatasaray’ın Abdülkerim ile bir topu direkten dönerken, Osimhen’in uzatmada attığı gol ise ofsayt bayrağına takıldı. "
Nevzat Dindar | MİLLİYET