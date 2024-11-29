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"Aslan AZ'a kanaat etti" Spor yazarlarından Galatasaray değerlendirmesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları sarı-kırmızılılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Aslan AZ'a kanaat etti" Spor yazarlarından Galatasaray değerlendirmesi - 1

"ASLAN 'AZ'A KANAAT ETTİ"

"Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde bileği bükülmüyor. Temsilcimiz 5. maçında Hollanda deplasmanından 1-1 berabere kalarak puanla döndü. Cim-Bom maçın başında yenik duruma düşmesine rağmen eşitliği yakaladı ve çok sayıda da pozisyona girdi. 3-4-1-2 formasyonu ile maça başlayan ve yenilen golde büyük hata yapan Nelsson’un yerine ikinci yarı Metehan’ı alan Okan Buruk’un bu hamlesi savunmayı kendine getirdi. Galatasaray’ın Abdülkerim ile bir topu direkten dönerken, Osimhen’in uzatmada attığı gol ise ofsayt bayrağına takıldı. "

Nevzat Dindar | MİLLİYET

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Aslan AZ'a kanaat etti" Spor yazarlarından Galatasaray değerlendirmesi - 2

"BURUK, İLK 11'İ İLE HARAKİRİ YAPTI"

"Çift santrfor da nereden çıktı? Madem İcardi'den sonra çift santrforla devam etmek istiyordun neden Bodrum maçına böyle başlamadın? Gelelim en büyük hataya... Nelsson yedek kaldığı için zihinsel ve fiziksel hazır değil. 3'lü defansa monte ediyorsun hem de ortasına! Bu şekilde Sanchez'in süpürücülüğü de hayal oluyor. Metehan-Nelsson değişikliğine gidip Sanchez'i orta stopere çekti. Sonra da Batshuayi çıkarıp çift santrfora son verdi . Sonuçta yine Okan Buruk'un şansı dün gece de devam etti. Genç ve acemi rakip ilk yarı bulduğu rekor fırsatları değerlendiremeyince önemli 1 puan kazanıldı. Tabii ki bu eleştirileri yaptık ama kazanan her zaman haklıdır!"

Ömer Üründül | SABAH

"Aslan AZ'a kanaat etti" Spor yazarlarından Galatasaray değerlendirmesi - 3

"İKİ PUAN KAYBETTİ, BİR OYUNCU KAZANDI"

"Galatasaray, kazanma olasılığının yüksek olduğu bir maçta bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Bunda sahadaki bazı oyuncuların vasatın altında kalmasının büyük payı vardı. Victor Nelsson'daki düşüş tüm hızıyla devam ediyor. Danimarkalı'ya birkaç isim daha eşlik edince beraberlik kaçınılmaz bir hal aldı. Okan Buruk devre arasında hiç macera aramadan Nelsson'un yerine genç Metehan'ı oyuna aldı. Metehan bugün görevini eksiksiz yerine getirdi. Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Abdülkerim'den sonraki stoper artık Metehan olmalı. Hem cesareti hem de topun olduğu bölgedeki anlık reaksiyonları Türk futbolunun kaliteli bir oyuncu kazanacağına işaret ediyor. Galatasaray, Hollanda'da belki iki puan kaybetti, ama bir oyuncu kazandı!"

Burak Özdemir | FANATİK

"Aslan AZ'a kanaat etti" Spor yazarlarından Galatasaray değerlendirmesi - 4

"BU OYUNA, BU SONUÇ İYİDİR"

"Galatasaray, Alkmaar’da ilk yarıda mucize bir sonuçla soyunma odasına gitti. Gerçekten Okan Buruk haklı olarak sakatlar ve statü gereği oynatamadığı isimler ve kulübedeki güçsüzlüğe bakarak böyle bir kadro sahaya sürdü. Ancak 3-5-2 oynamak ezber ister ve hata kabul etmez. Alkmaar baskıyla ve hızlı hücumlarla öyle net pozisyonlar buldu ki ilk yarıda skoru kopartabilirdi. Sadece Mertens ve Osimhen ile olmuyor. Ama bu ikili yoktan var ettikleri bir golle skoru 1-1’e getirdi. Galatasaray’da Nelsson ve Muslera ile anlaşmazlık sonucu gelen gol bu seviyede kabul edilemez. Batshuayi’nin, Icardi’nin yokluğunda kendini kabul ettirmesi lazım ama yeterli performans gösteremiyor. Oysa Belçikalı için şu dönem ve şu ortam büyük bir fırsat bana göre... Sözü fazla uzatmayalım dün gece ilk yarıda tel tel dökülen ikinci yarı biraz kımıldayan bir Galatasaray izledik. Tribündeki Galatasaray taraftarı hep büyük takım refleksi bekledi ama ne çare. Atletizmi yüksek takımlara karşı Türk takımları gerçekten zorlanıyor. Tek çare oyuncu kalitesini en yüksek potansiyelde kullanmak. Dün gece sadece ikinci yarının belli bölümlerinde çıkan kalite gol pozisyonları yarattı ama yetmedi... Bence bu oyuna bu sonuç iyidir deyip noktayı koyalım."

Tunç Kayacı | FANATİK

"Aslan AZ'a kanaat etti" Spor yazarlarından Galatasaray değerlendirmesi - 5

"ASIK YÜZÜ GÜLEÇ HALE GELDİ

"Yenilen gol de Nelsson'un hamle yapmakta ağır kalması yüzünden oldu. Osimhen'in istekli hali, çalışkanlığı ve attığı gol ilk yarı için kötü oyuna moral getirdi. 2. yarı Sanchez 3'lünün göbeğine geldi, Nelson çıkıp Metehan girdi ve sağ savunmaya yerleşti. Bu hamle G.Saray'ın asık yüzünü güleç hale getirdi. Sanchez'in geriden oyunu yönetmesi Sara'yı da Mertens'i de Yunus'u da toparladı. G.Saray oyunun kontrolünü eline geçirdiği gibi AZ Alkmaar kalesinde pozisyonlar ürettti. İlk yarı Muslera art arda gelişen iki pozisyonda net gollük şutları önledi. Buruk, Nelson-Metehan değişikliğini ilk yarı bitmeden yapmalıydı. Kritik anlarda Alkmaar ataklarını önleyen Metehan artık G.Saray'da daha fazla süre almalıdır. Bu arada Mertens'in liderliğinin yanısıra çalışkanlığını, rakibini kovalamasını ve önde baskı yapmasını alkışlıyorum. İkinci yarı çok baskın oynayan Galatasaray kazanamadı ama yoluna yenilgisiz devam ediyor."

Levent Tüzemen | SABAH

"Aslan AZ'a kanaat etti" Spor yazarlarından Galatasaray değerlendirmesi - 6

"BERABERLİK DE BAŞARIDIR"

"Ben Okan hocanın yerinde olsam Kerem Demirbay’ı Batshuayi’nin yerine oynatırım. Hem orta saha güçlenir hem de Torreira ile Sara kalitelerini daha verimli olarak sahaya yansıtırlar. Hollanda deplasmanındaki en şanssız futbolcusu Abdülkerim’di. Takımını galip getirecek kafa vuruşunda top direkten döndü. Sonuçta evet Galatasaray, Tottenham karşısındaki oyununu oynayamadı ama böyle zor deplasmanlarda beraberliğe de üzülmemek lazım."

Osman Şenher | MİLLİYET

"Aslan AZ'a kanaat etti" Spor yazarlarından Galatasaray değerlendirmesi - 7

"ALKMAAR'IN SÜPER GENÇLERİ"

"Dün Galatasaray’ı ağırlayan AZ takımı, bir geçiş sürecinin içinde. U19 takımı UEFA Youth League şampiyonu oldu; Barcelona’yı 3-0, Real’i 4-0, Eintracht ve Hajduk’u 5-0 yenerek kazandılar kupayı. Alkmaar yönetimi de o süper gençleri A takıma dahil etti. Bu arada Reijnders, Kerkez, Pavlidis, Karlsson gibi starlarını da büyük takımlara sattı. Tabii ki teknik direktörlük görevine de, U19’ları Avrupa şampiyonu yapan Martens getirildi. Biz 22 yaşındaki Metehan’ı çocuk kabilinden değerlendiriyoruz ama dün o oyuna girdiğinde, 2002 ve sonrası doğumlu tam 6 Alkmaarlı vardı sahada! Dün Galatasaray’ın performansı, 3 hafta önce Alkmaar’da ikinci yarıda tükenen Fenerbahçe’ye göre elbette daha iyiydi. Ancak Okan Buruk’un 3-5-2 ısrarı, bence hem savunmadaki dağınıklığın, hem de 100 metrede oynamakta güçlük çeken Yunus-Barış’taki düşüşün nedeni."

Uğur Meleke | HÜRRİYET

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