"Aslan AZ'a kanaat etti" Spor yazarlarından Galatasaray değerlendirmesi

"BU OYUNA, BU SONUÇ İYİDİR"

"Galatasaray, Alkmaar’da ilk yarıda mucize bir sonuçla soyunma odasına gitti. Gerçekten Okan Buruk haklı olarak sakatlar ve statü gereği oynatamadığı isimler ve kulübedeki güçsüzlüğe bakarak böyle bir kadro sahaya sürdü. Ancak 3-5-2 oynamak ezber ister ve hata kabul etmez. Alkmaar baskıyla ve hızlı hücumlarla öyle net pozisyonlar buldu ki ilk yarıda skoru kopartabilirdi. Sadece Mertens ve Osimhen ile olmuyor. Ama bu ikili yoktan var ettikleri bir golle skoru 1-1’e getirdi. Galatasaray’da Nelsson ve Muslera ile anlaşmazlık sonucu gelen gol bu seviyede kabul edilemez. Batshuayi’nin, Icardi’nin yokluğunda kendini kabul ettirmesi lazım ama yeterli performans gösteremiyor. Oysa Belçikalı için şu dönem ve şu ortam büyük bir fırsat bana göre... Sözü fazla uzatmayalım dün gece ilk yarıda tel tel dökülen ikinci yarı biraz kımıldayan bir Galatasaray izledik. Tribündeki Galatasaray taraftarı hep büyük takım refleksi bekledi ama ne çare. Atletizmi yüksek takımlara karşı Türk takımları gerçekten zorlanıyor. Tek çare oyuncu kalitesini en yüksek potansiyelde kullanmak. Dün gece sadece ikinci yarının belli bölümlerinde çıkan kalite gol pozisyonları yarattı ama yetmedi... Bence bu oyuna bu sonuç iyidir deyip noktayı koyalım."

Tunç Kayacı | FANATİK