Aslan deplasmanda 3 puan peşinde: Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in lideri Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. "Kupa 2"de bu sezon etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 11 puanla haftaya 4. sırada girdi. Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Peki, Malmö-Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Malmö-Galatasaray maçına dair araştırmalar, maç saati yaklaştıkça hızlandı. Bu akşam İsveç'te oynanacak müsabaka öncesi maç saati ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. Öte yandan sarı kırmızılı takım, bu sezon Avrupa Ligi’nde; PAOK’u 3-1, Elfsborg’u 4-3 ve Tottenham’ı da 3-2 mağlup ederken, RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile de 1-1 berabere kaldı. Malmö ise tek galibiyetini Karabağ karşısında 2-1’lik skorla elde ederken, Rangers’a 2-0, Olympiakos’a 1-0, Beşiktaş’a 2-1 ve Ferencvaros’a da 4-1’lik skorlarla yenildi. İşte, Malmö-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...