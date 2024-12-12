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Aslan deplasmanda 3 puan peşinde: Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in lideri Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. "Kupa 2"de bu sezon etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 11 puanla haftaya 4. sırada girdi. Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Peki, Malmö-Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Aslan deplasmanda 3 puan peşinde: Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu - 1

Malmö-Galatasaray maçına dair araştırmalar, maç saati yaklaştıkça hızlandı. Bu akşam İsveç'te oynanacak müsabaka öncesi maç saati ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. Öte yandan sarı kırmızılı takım, bu sezon Avrupa Ligi’nde; PAOK’u 3-1, Elfsborg’u 4-3 ve Tottenham’ı da 3-2 mağlup ederken, RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile de 1-1 berabere kaldı. Malmö ise tek galibiyetini Karabağ karşısında 2-1’lik skorla elde ederken, Rangers’a 2-0, Olympiakos’a 1-0, Beşiktaş’a 2-1 ve Ferencvaros’a da 4-1’lik skorlarla yenildi. İşte, Malmö-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...

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Aslan deplasmanda 3 puan peşinde: Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu - 2

MALMÖ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.

Yeni Malmö Stadyumu'ndaki maç, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Aslan deplasmanda 3 puan peşinde: Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu - 3

GALATASARAY 4. SIRADA

"Kupa 2"de bu sezon etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 11 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Aslan deplasmanda 3 puan peşinde: Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu - 4

MALMÖ İLE İLK RANDEVU

Galatasaray ile Malmö, uluslararası turnuvalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Malmö, tarihinde daha önce AIK, Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin karşılaşacağı 5. İsveç temsilcisi olacak.

Mavi-beyazlı takım ise Beşiktaş ve Sivasspor'un ardından üçüncü kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

Aslan deplasmanda 3 puan peşinde: Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu - 5

SON 17 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 17 maçta mağlup olmadı.

İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

"Cimbom" UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki 19 puan mücadelesinde mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise ilk 8 iddiasını yenilgisiz sürdürüyor.

Aslan deplasmanda 3 puan peşinde: Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu - 6

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Malmö: Persson, Stryger, Rösler, Zötterström, Busanello, Chrisiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim 

Galatasaray: Muslera, Davinson, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Gabriel Sara, Torreira, Jelert, Mertens, Yunus Akgün, Batshuayi 

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