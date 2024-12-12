Aslan deplasmanda 3 puan peşinde: Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Malmö-Galatasaray maçına dair araştırmalar, maç saati yaklaştıkça hızlandı. Bu akşam İsveç'te oynanacak müsabaka öncesi maç saati ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. Öte yandan sarı kırmızılı takım, bu sezon Avrupa Ligi’nde; PAOK’u 3-1, Elfsborg’u 4-3 ve Tottenham’ı da 3-2 mağlup ederken, RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile de 1-1 berabere kaldı. Malmö ise tek galibiyetini Karabağ karşısında 2-1’lik skorla elde ederken, Rangers’a 2-0, Olympiakos’a 1-0, Beşiktaş’a 2-1 ve Ferencvaros’a da 4-1’lik skorlarla yenildi. İşte, Malmö-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...