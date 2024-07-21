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"Aslan Doue'ye kavuşuyor" (21 Temmuz transfer haberleri)

Galatasaray, Guela Doue transferinde mutlu sona yakın. Sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli sağ bek için 7.5 milyon euroluk bonservis ödeyeceği öne sürüldü. İşte 21 Temmuz Pazar gününün öne çıkan transfer haberleri.

"Aslan Doue'ye kavuşuyor" (21 Temmuz transfer haberleri) - 1

"ASLAN DOUE'YE KAVUŞUYOR"

Galatasaray, sağ bek transferi için Rennes'in 21 yaşındaki futbolcusu Guela Doue için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Akşam'ın haberine göre, Sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli futbolcu için 7.5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Ayrıca oyuncunun yıllık 1.2 milyon eurodan 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

Genç yıldızın sarı-kırmızılılar tarafından Fransa'ya gönderilecek özel uçakla kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Aslan Doue'ye kavuşuyor" (21 Temmuz transfer haberleri) - 2

"MOURINHO'NUN PRENSİ BERGE"

Fenerbahçe'de Crespo, Krunic ve Zajc'ın takımdan gönderilmesini isteyen teknik direktör Jose Mourinho, Fred'in yanına takviye istedi.

Akşam'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda Burnley forması giyen Sander Berge'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

"Aslan Doue'ye kavuşuyor" (21 Temmuz transfer haberleri) - 3

"KOD ADI: DEMİRAL"

Gabriel Paulista'nın yanına stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, A Milli Takım ve Al Ahli forması giyen Merih Demiral için harekete geçti.

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlıların milli sporcu için 15 milyon euro beklentisi olan Arabistan ekibine kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

"Aslan Doue'ye kavuşuyor" (21 Temmuz transfer haberleri) - 4

"OKAY İÇİN SICAK TEMAS"

Trabzonspor, 2015-2018 yılları arasında formasını giyen Okay Yokuşlu'yu yeniden transfer etmeye hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre, Bordo-mavililere gelmek isteyen milli futbolcu ile Hull City'nin de ilgilendiği kaydedildi. 

West Brom ile 1 yıl kontratı kalan Okay için her iki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü aktarıldı. 

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