"Aslan Doue'ye kavuşuyor" (21 Temmuz transfer haberleri)

"ASLAN DOUE'YE KAVUŞUYOR"

Galatasaray, sağ bek transferi için Rennes'in 21 yaşındaki futbolcusu Guela Doue için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Akşam'ın haberine göre, Sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli futbolcu için 7.5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Ayrıca oyuncunun yıllık 1.2 milyon eurodan 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

Genç yıldızın sarı-kırmızılılar tarafından Fransa'ya gönderilecek özel uçakla kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.