"Aslan Doue'ye kavuşuyor" (21 Temmuz transfer haberleri)
Galatasaray, Guela Doue transferinde mutlu sona yakın. Sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli sağ bek için 7.5 milyon euroluk bonservis ödeyeceği öne sürüldü. İşte 21 Temmuz Pazar gününün öne çıkan transfer haberleri.
"ASLAN DOUE'YE KAVUŞUYOR"
Galatasaray, sağ bek transferi için Rennes'in 21 yaşındaki futbolcusu Guela Doue için kulübüyle anlaşmaya vardı.
Akşam'ın haberine göre, Sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli futbolcu için 7.5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Ayrıca oyuncunun yıllık 1.2 milyon eurodan 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.
Genç yıldızın sarı-kırmızılılar tarafından Fransa'ya gönderilecek özel uçakla kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.