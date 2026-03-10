Aslan'ı bekleyen dev gelir. Liverpool'u elerse UEFA'dan milyonlarca euro alacak
10.03.2026 11:02
NTV - Haber Merkezi
Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Premier Lig devi Liverpool'la karşılaşacak olan Galatasaray'ın hedefi hem sahada kazanmak hem de kasayı doldurmak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam sahasında Liverpool'u ağırlayacak olan sarı kırmızı ekibin kasası da dolacak.
GALATASARAY'I BEKLEYEN DEV GELİR
Rams Parkt'ta oynanacak müsabaka için tüm biletler satılırken sarı kırmızılı kulüp bu maçtan ciddi bir gelir elde edecek. Biletler ve GS Store’daki ürün satışından 3 milyon euroya yakın bir kazanç bekleniyor.
Ayrıca Galatasaray, Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek final ödülü olarak 12.5 milyon euro kazanacak.
Çeyrek final sonrası ise elde edilecek gelir şöyle;
Yarı final: 15 milyon Euro
Final: 18.5 milyon Euro
Şampiyonluk: 6.5 milyon Euro
7 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Liverpool maçı öncesinde Galatasaraylı 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Teknik Direktör Okan Buruk da bugün kart görmesi durumunda İngiltere’de saha kenarında bulunamayacak.
Sarı-kırmızılılarda futbolculardan Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang, sarı kart görmeleri durumunda rövanşta forma giyemeyecek.
GALATASARAY'DA EKSİK YOK
Okan Hoca’nın, son oynanan Beşiktaş derbisinden farklı olarak Boey, Yunus ve Lang gibi isimlere 11’de yer vermesi bekleniyor.
Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek.
LİG ETABINDA LİVERPOOL'U SAHASINDA MAĞLUP ETMİŞTİ
Sarı-kırmızılı ekip, lig etabında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 yendi.
Galatasaray, İngiliz temsilcisini Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında konuk etti. Sezona Almanya temsilcisi Eintracht Frankfur'a deplasmanda 5-1 yenilerek başlayan "Cimbom" sahasında Liverpool'u 1-0 yenerek hem moral buldu hem de turu geçmek için ilk adımı attı.
Söz konusu müsabakada golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bugün, sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen.
Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Ekitike, Salah.