Aslan'ı bekleyen dev gelir. Liverpool'u elerse UEFA'dan milyonlarca euro alacak

Rams Parkt'ta oynanacak müsabaka için tüm biletler satılırken sarı kırmızılı kulüp bu maçtan ciddi bir gelir elde edecek. Biletler ve GS Store’daki ürün satışından 3 milyon euroya yakın bir kazanç bekleniyor.

Ayrıca Galatasaray, Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek final ödülü olarak 12.5 milyon euro kazanacak.

Çeyrek final sonrası ise elde edilecek gelir şöyle;

Yarı final: 15 milyon Euro

Final: 18.5 milyon Euro

Şampiyonluk: 6.5 milyon Euro