Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yarı finale çıkmak için mücadele eden Aston Villa ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaşacak.



Aston Villa-PSG maçı, 15 Nisan Salı akşamı TSİ 22.00’de başlayacak.



Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.