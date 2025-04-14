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Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları kapsamında Aston Villa ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki Fransa'da oynanan ilk maçı PSG 3-1'lik skorla kazanmıştı. İngiliz ekibi Aston Villa kendi sahasında geri dönüş peşinde olacak. Peki, Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Aston Villa-PSG maçına geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş mücadelesinde Fransız ekibi PSG, Aston Villa’ya konuk olacak. İşte, Paris Saint-Germain-Aston Villa maçı hakkında bilgiler...

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Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

Yarı finale çıkmak için mücadele eden Aston Villa ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaşacak.

Aston Villa-PSG maçı, 15 Nisan Salı akşamı TSİ 22.00’de başlayacak.

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

İLK MAÇTAN NOTLAR

Fransa temsilcisi PSG, Parc des Princes Stadı'nda İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Aston Villa, 35. dakikada Morgan Rogers'in golüyle öne geçti.

Golün ardından üst üste ataklar geliştiren PSG, 39. dakikada Desire Doue'nin golüyle beraberliği yakalarken, 49. dakikayla Khvicha Kvaratskhelia'nın attığı golle 2-1 öne geçti. Fransız ekibi, Nuno Mendes ile 90+2. dakikada bir gol daha bularak müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

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