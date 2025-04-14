Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları kapsamında Aston Villa ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki Fransa'da oynanan ilk maçı PSG 3-1'lik skorla kazanmıştı. İngiliz ekibi Aston Villa kendi sahasında geri dönüş peşinde olacak. Peki, Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Aston Villa-PSG maçına geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş mücadelesinde Fransız ekibi PSG, Aston Villa’ya konuk olacak. İşte, Paris Saint-Germain-Aston Villa maçı hakkında bilgiler...