Aston Villa-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de 31. hafta
22.03.2026 15:45
Aydın Kayar
Aston Villa, Premier Lig'in 31. haftasında sahasında ligde zor günler geçiren West Ham United ile kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de 51 puanla 4. sırada yer alan Aston Villa, taraftarı önünde West Ham United'ı yenmek ve üst sıralara tırmanma hedefini sürdürmek istiyor. West Ham ise küme hattından kurtulmanın yollarını arayacak. Peki, Aston Villa-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Aston Villa-West Ham United maçı 22 Mart Pazar günü Birmingham'da oynanacak. Bu zorlu mücadele saat 17.15'te futbolseverlerle buluşacak.
Karşılaşma beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER
Bu sezon West Ham'a konuk olduğu lig maçını kazanan Aston Villa, bu rekabetteki son dublesini 2010/11'de yaptı. Aston Villa ile oynadığı son altı Premier Lig maçını kazanamayan West Ham, bu süreçte sırasıyla birer beraberlik ve mağlubiyet aldı.
Premier Lig'de çıktığı son üç maçı kaybeden Aston Villa, Nisan 2022'den bu yana üst üste dört mağlubiyet almıyor. Villa'yı çalıştıran Unai Emery, teknik direktörlük kariyerinde üst üste dört yenilgi aldığı bir seri yaşamadı.