ASVEL-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu akşam deplasmanda ASVEL'e konuk olacak. Fransa'nın ASVEL ekibini deplasmanda yenmek isteyen temsilcimiz, puan tablosunda averajını yükseltip yeniden lider konuma gelmek istiyor. Peki, ASVEL-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?