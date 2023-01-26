ASVEL-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu akşam deplasmanda ASVEL'e konuk olacak. Fransa'nın ASVEL ekibini deplasmanda yenmek isteyen temsilcimiz, puan tablosunda averajını yükseltip yeniden lider konuma gelmek istiyor. Peki, ASVEL-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında bu akşam deplasmanda Fransa'nın ASVEL ekibiyle karşılaşacak. Lyon şehrindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.
Ligde 7 galibiyet ve 13 yenilgisi bulunan ASVEL ise averajla 15. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 84-63'lük skorla kazanmıştı.